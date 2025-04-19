Ушла из жизни последняя из рода Строгановых

Скончалась баронесса Элен де Людингаузен, Елена Строганова, последний представитель рода Строгановых. Она ушла из жизни 20 апреля, завершив многовековую историю династии. Как сообщили в Telegram-канале усадьбы Строгановых в деревне Волышово Порховского муниципального округа, при жизни баронессе доводилось посещать Псковщину, а также она интересовалась сегодняшним положением дел в усадьбе.
«Баронесса Элен де Людингаузен была истинной патриоткой и посвятила свою жизнь восстановлению Строгановских традиций. Она была известна своей подвижнической деятельностью и любовью к Родине. Она внесла неоценимый вклад в реставрацию Строгановского дворца в Санкт-Петербурге. Благодаря её активному участию и финансовой поддержке удалось восстановить многие исторические интерьеры и предметы искусства, вернув дворцу былое величие. Баронесса Элен де Людингаузен посещала усадьбу Строгановых в Волышово, бережно храня память о своих предках и была очень рада новостям, что в усадьбе снова появится жизнь. Уход из жизни баронессы Элен де Людингаузен – невосполнимая потеря для российской культуры и истории», - рассказали в Telegram-канале усадьбы.
Напомним, усадьба Строгановых в Волышово - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород. Со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени.
Как сообщалось ранее, в усадьбе проектируют визит-центр, восстановлением занимается фонд «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово».