Общество

Ушла из жизни последняя из рода Строгановых

Скончалась баронесса Элен де Людингаузен, Елена Строганова, последний представитель рода Строгановых. Она ушла из жизни 20 апреля, завершив многовековую историю династии. Как сообщили в Telegram-канале усадьбы Строгановых в деревне Волышово Порховского муниципального округа, при жизни баронессе доводилось посещать Псковщину, а также она интересовалась сегодняшним положением дел в усадьбе.

«Баронесса Элен де Людингаузен была истинной патриоткой и посвятила свою жизнь восстановлению Строгановских традиций. Она была известна своей подвижнической деятельностью и любовью к Родине. Она внесла неоценимый вклад в реставрацию Строгановского дворца в Санкт-Петербурге. Благодаря её активному участию и финансовой поддержке удалось восстановить многие исторические интерьеры и предметы искусства, вернув дворцу былое величие. Баронесса Элен де Людингаузен посещала усадьбу Строгановых в Волышово, бережно храня память о своих предках и была очень рада новостям, что в усадьбе снова появится жизнь. Уход из жизни баронессы Элен де Людингаузен – невосполнимая потеря для российской культуры и истории», - рассказали в Telegram-канале усадьбы.

Напомним, усадьба Строгановых в Волышово - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород. Со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени.

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Как сообщалось ранее, в усадьбе проектируют визит-центр, восстановлением занимается фонд «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово».