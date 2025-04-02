Культура

Визит-центр проектируют в порховской усадьбе Волышово

Визит-центр проектируют в усадьбе Строгановых в деревне Волышово Порховского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале усадьбы.

Фото: Усадьба Волышово / Telegram

«Усадьба Строгановых в Волышово станет привлекательнее для посещения: мы проектируем визит-центр! Сейчас мы трудимся над созданием комфортного пространства и удобств для наших гостей. В новом визит-центре вы сможете погрузиться в богатую историю усадьбы, сделать приятную паузу и отдохнуть после дороги, насладиться чашкой ароматного чая или кофе, приобрести сувениры на память, получить информацию об экскурсиях по усадьбе.

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Также отмечается, что одной из главных задач на данном этапе является решение вопроса с инженерными коммуникациями: подключение к электричеству, воде и канализации.

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«За многие годы простоя усадьбы все сети пришли в негодность, поэтому нам предстоит их восстановление и прокладка заново», - сообщили в усадьбе.

Напомним, ранее фонд «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» объявил, что планирует приступать к разработке концепции и проекта реставрации одноименной усадьбы в порховской деревне