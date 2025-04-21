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Общество

Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы

23.04.2025 17:39|ПсковКомментариев: 0

Главным праздником Года защитника Отечества является 80-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, и партия «Единая Россия» принимает активнейшее участие в организации мероприятий к этому дню. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, отвечая на вопрос ведущего передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM) о первоочередных задачах партии.

«Сейчас, в канун мая, мы, конечно, готовимся к празднованию Дня Победы. Этот год особенный, Год защитника Отечества. Не только потому, что 80 лет Победы, но и потому что сейчас наши ребята находятся на передовой, выполняют задачи специальной военной операции. Президент по этому случаю тоже обратил внимание на то, что этот год будет особенным. Мы все ждем победы и вносим свой посильный вклад. И, конечно, в эти праздничные дни мы не только чествуем наших ветеранов и участников Великой Отечественной войны, мы вспоминаем тех, кто восстанавливал наши города и села в послевоенные годы. Мы вспоминаем воинов-интернационалистов, которые защищали интересы нашей страны за пределами Советского Союза. Мы вспоминаем и тех, кто проливал свою кровь на Кавказе, защищая рубежи нашей Родины», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что партия «Единая Россия» активно участвует во многих мероприятиях, а также является организатором достаточного их количества.

«Мы активно участвуем во многих мероприятиях, а зачастую мы их и организовываем. Как, например, Диктант Победы, Парад у дома ветерана. Мы эти планы для себя построили еще несколько месяцев назад, и сейчас активно их реализуем. Также достаточно массово проходит уборка территорий захоронений. Может быть, кто-то и не видит этой большой работы, но она ежегодно проводится. И здесь большое спасибо нашим однопартийцам, неравнодушным гражданам, которые вместе с нами плечом к плечу приводят после зимы в порядок и захоронения, и памятники, и территории вокруг мемориалов», - пояснил Александр Козловский.

Депутат добавил, что без помощи жертвователей было бы очень сложно приводить в порядок такой большой объем памятных мест, который находится в Псковской области.

«У нас очень большое количество мемориальных комплексов, это серьезная нагрузка для района, и без сторонней помощи здесь не обойтись. Поэтому такая работа проводится. Подарки ветеранам будут раздаваться. Окна Победы - это тоже одна из акций, где выставляются фотографии близких родственников. Мы иногда по улице едем в День Победы, накануне и видим, как в окнах на нас смотрят эти портреты героев Великой Отечественной войны», - отметил парламентарий.

Александр Козловский подчеркнул, что нет такой семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война в той или иной мере.

«Практически каждой семьи война коснулась. И мою семью, и вашу, и если в вашем офисе спросить, все равно кто-то есть в роду, кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто пострадал, кто-то не вернулся, кто-то пропал без вести. И, конечно, мы должны о них помнить, потому что та цена, которую они, люди того времени, отдали за нашу с вами сегодняшнюю жизнь в том виде, в котором она есть, конечно, она очень большая, она велика. Если бы не они, мы жили бы по-другому. Были ли бы мы вообще сейчас на этом белом свете, это большой-большой вопрос. Поэтому мы должны это ценить и помнить наших героев. И, как я уже сказал в начале нашей передачи, что мы помним не только героев Великой Отечественной войны, мы вообще вспоминаем наших защитников и тех, кто защищал интересы нашей Родины, воинов-интернационалистов, потому что они тоже совершали подвиги, они тоже внесли вклад в свободу нашей страны», - добавил депутат.

Александр Козловский отметил, что в регионе ко Дню Победы реализуется масштабный проект по открытию Вечных огней, которые впоследствии могут стать символическими местами для проведения патриотических акций и мероприятий.

«Сейчас "Газпром" проводит большую патриотическую работу. В каждом регионе открываются Вечные огни. У нас порядка уже шести таких комплексов открыто. В этом году у нас будет открыт мемориал в Ершово, в Локне, такая череда открытий Вечных огней, где будут принимать непосредственное участие и руководство "Газпрома", и руководство региона, я сам тоже планирую принимать участие. Партия "Единая Россия" тоже причастна к этой работе. Мне кажется, это здорово, что появляются такие объекты в районах, которые будут являться символами, местами притяжения для патриотичных мероприятий», - заключил гость студии. 

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #Собственной персоной
Источник: Псковская Лента Новостей
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