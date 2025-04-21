Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы

Главным праздником Года защитника Отечества является 80-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, и партия «Единая Россия» принимает активнейшее участие в организации мероприятий к этому дню. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, отвечая на вопрос ведущего передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM) о первоочередных задачах партии.
Он отметил, что партия «Единая Россия» активно участвует во многих мероприятиях, а также является организатором достаточного их количества.
«Мы активно участвуем во многих мероприятиях, а зачастую мы их и организовываем. Как, например, Диктант Победы, Парад у дома ветерана. Мы эти планы для себя построили еще несколько месяцев назад, и сейчас активно их реализуем. Также достаточно массово проходит уборка территорий захоронений. Может быть, кто-то и не видит этой большой работы, но она ежегодно проводится. И здесь большое спасибо нашим однопартийцам, неравнодушным гражданам, которые вместе с нами плечом к плечу приводят после зимы в порядок и захоронения, и памятники, и территории вокруг мемориалов», - пояснил Александр Козловский.
Депутат добавил, что без помощи жертвователей было бы очень сложно приводить в порядок такой большой объем памятных мест, который находится в Псковской области.
Александр Козловский подчеркнул, что нет такой семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война в той или иной мере.
Александр Козловский отметил, что в регионе ко Дню Победы реализуется масштабный проект по открытию Вечных огней, которые впоследствии могут стать символическими местами для проведения патриотических акций и мероприятий.
«Сейчас "Газпром" проводит большую патриотическую работу. В каждом регионе открываются Вечные огни. У нас порядка уже шести таких комплексов открыто. В этом году у нас будет открыт мемориал в Ершово, в Локне, такая череда открытий Вечных огней, где будут принимать непосредственное участие и руководство "Газпрома", и руководство региона, я сам тоже планирую принимать участие. Партия "Единая Россия" тоже причастна к этой работе. Мне кажется, это здорово, что появляются такие объекты в районах, которые будут являться символами, местами притяжения для патриотичных мероприятий», - заключил гость студии.