Татьяна Фомченкова: Ситуация с детскими оздоровительными лагерями катастрофическая

Ситуация с детскими оздоровительными лагерями в Псковской области катастрофическая и требует решений. Таким мнением поделилась депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова во время заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она отметила, что мясокомбинат был готов купить путевки для детей своих сотрудников, но не имеет такой возможности.
«У нас с лагерями ситуация катастрофическая. У нас осталось 2-3 работающих лагеря», — добавила Татьяна Фомченкова.
Первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Гор Брутян ответил, что количество путевок постоянно увеличивается, но приоритетно они направляются в семьи участников специальной военной операции.
«Количество путевок, представляемых детским центром, из года в год увеличивается. У нас есть норма по обеспечению детей участников СВО. Это почти полная загрузка льготных путевок. На остальные категории объем путевок уменьшается. Но мы тем не менее увеличиваем общее количество путевок. Мы вопрос зафиксировали, мы его обязательно еще раз поднимем», — сказал Гор Брутян.
Напомним, более 14 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в лагерях Псковской области в этом году.