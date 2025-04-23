Общество

Более 100 билетов в кино подарят псковичам в честь 9-летия ТРК «Акваполис»

Псковский торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» готовится отметить 9-летие. В честь этого события совместно с кинотеатром «Мираж Синема» стартовала акция «Летим в кино вместе», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК.

Изображение: «Акваполис»

Как рассказали в администрации «Акваполиса», более 100 билетов смогут получить покупатели, гости и все, кто будет принимать активное участие в интерактивах в социальных сетях ТРК и уже непосредственно на торжественном мероприятии, которое, по традиции, состоится 1 мая в центральном атриуме в 16:00.

Все подробности в социальных сетях ТРК.