Общество

Псковский ТРК «Акваполис» отметит свое девятилетие

В этом году псковскому торгово-развлекательному комплексу «Акваполис» исполняется 9 лет. В связи с этим событием 2 мая в аквапарке пройдет семейный праздник — «Супер день рождения», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации аквапарка.

В этот день с 12.30 стартует большая праздничная программа:

мини-диско,

шоу мыльных пузырей,

квесты,

аква-терапия,

аква-игры,

праздничное шоу.

Специальными гостями вечернего шоу станет духовой оркестр.

«Программа входит в стоимость билета, поэтому станет приятным сюрпризом для всех гостей любимого аквапарка», - отметили организаторы праздника.