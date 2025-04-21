Псковский ТРК «Акваполис» отметит свое девятилетие

В этом году псковскому торгово-развлекательному комплексу «Акваполис» исполняется 9 лет. В связи с этим событием 2 мая в аквапарке пройдет семейный праздник — «Супер день рождения», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации аквапарка.
В этот день с 12.30 стартует большая праздничная программа:
Специальными гостями вечернего шоу станет духовой оркестр.
«Программа входит в стоимость билета, поэтому станет приятным сюрпризом для всех гостей любимого аквапарка», - отметили организаторы праздника.