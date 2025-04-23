Общество

Печорские школьники пополнили ряды юных инспекторов дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции, представители Всероссийского общества автомобилистов и администрации Печорского района организовали почти для 30 учащихся гимназии посвящение в «Юные инспекторы движения». В учебном заведении для занятий маленьких знатоков ПДД организовали специальные учебные классы: в одном дети смогут изучать дорожные знаки, маневры на дороге, проходить компьютерные тесты на знание безопасности на проезжей части, в другом – изучать устройство автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД по Псковской области

Гости поздравили третьеклассников со вступлением в движение ЮИД, вручили значки инспекторов дорожного движения и карточку инспектора, подарили светоотражающие фликеры. А школу теперь будет украшать официальный флаг движения ЮИД.

Взрослые выразили надежду, что гимназистам будет интересно постигать правила дорожного движения, а также попросили ребят помочь сверстникам обезопасить себя на дороге – они смогут понятно рассказать о необходимости ношения фликеров, о правилах поведения на дороге.

Кроме того, юные инспекторы дорожного движения будут представлять свое учебное заведение в тематических мероприятиях и конкурсах – «Шагающий автобус», «Безопасное колесо», «ЮИД – равнение на безопасность».