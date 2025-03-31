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На мемориале в псковской деревне Ершово прошел технический запуск Вечного огня

Ход газификации и подготовки нового Вечного огня к эксплуатации, а также работы по реконструкции воинского мемориала в деревне Ершово Псковского района проинспектировали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов и глава Псковского района Наталья Федорова, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Для газификации нового Вечного огня в деревне Ершово проложен газопровод низкого давления протяженностью 40 метров. Для сохранности благоустройства воинского захоронения работы выполнялись методом горизонтально-наклонного бурения.

К настоящему времени специалисты «Газпром газораспределение Псков» выполнили монтаж газогорелочного устройства, установили звезду и отрегулировали высоту горения пламени.

Работы по газификации Вечного огня ведутся в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром».

«Отмечу, что работа газовиков и муниципалитета выполняется синхронно в соответствии с графиком», - сказал Антон Дымов.

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«Технический запуск Вечного огня на мемориале в Ершово прошел успешно! Специалисты должны были убедиться, что вся техника работает в штатном режиме. Мы понимаем, насколько это ответственное и важное событие для всех нас: первый Вечный огонь на территории нашего района, один из двух в Псковской области, которые будут оборудованы в год 80-летия Великой Победы» по программе Газпрома "Храним огонь Победы"», - подчеркнула Наталья Федорова.

Параллельно с подготовкой к запуску Вечного огня продолжается благоустройство захоронения.

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Глава района уточнила, что на сегодняшний день стела заняла свое место - новый постамент набрал прочность, что позволило мемориалу обрести прежний вид.

«С барельефом ордена Отечественной войны на стеле поработал реставратор. Он снял старую краску и нанес новую, поэтому барельеф стал ярче. Рабочие в настоящее время проводят корчевание пней после спила деревьев, в ближайшее время начнется работа по очистке каменных элементов от растительности и мха, приведению в порядок ограждения, уборке территории», - добавила Наталья Федорова и напомнила, что Вечный огонь на мемориале в Ершово будет торжественно зажжен в режиме постоянного горения в преддверии 9 мая.

Ранее сообщалось, что к 9 мая Вечный огонь также появится в Локне.

Фотографии: АО «Газпром газораспределение Псков», Наталья Федорова