На мемориале в псковской деревне Ершово прошел технический запуск Вечного огня

Ход газификации и подготовки нового Вечного огня к эксплуатации, а также работы по реконструкции воинского мемориала в деревне Ершово Псковского района проинспектировали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов и глава Псковского района Наталья Федорова, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Для газификации нового Вечного огня в деревне Ершово проложен газопровод низкого давления протяженностью 40 метров. Для сохранности благоустройства воинского захоронения работы выполнялись методом горизонтально-наклонного бурения.
К настоящему времени специалисты «Газпром газораспределение Псков» выполнили монтаж газогорелочного устройства, установили звезду и отрегулировали высоту горения пламени.
Работы по газификации Вечного огня ведутся в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром».
«Отмечу, что работа газовиков и муниципалитета выполняется синхронно в соответствии с графиком», - сказал Антон Дымов.
Параллельно с подготовкой к запуску Вечного огня продолжается благоустройство захоронения.
Глава района уточнила, что на сегодняшний день стела заняла свое место - новый постамент набрал прочность, что позволило мемориалу обрести прежний вид.
«С барельефом ордена Отечественной войны на стеле поработал реставратор. Он снял старую краску и нанес новую, поэтому барельеф стал ярче. Рабочие в настоящее время проводят корчевание пней после спила деревьев, в ближайшее время начнется работа по очистке каменных элементов от растительности и мха, приведению в порядок ограждения, уборке территории», - добавила Наталья Федорова и напомнила, что Вечный огонь на мемориале в Ершово будет торжественно зажжен в режиме постоянного горения в преддверии 9 мая.
Ранее сообщалось, что к 9 мая Вечный огонь также появится в Локне.
Фотографии: АО «Газпром газораспределение Псков», Наталья Федорова