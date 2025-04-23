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Зажжение Вечного огня в Ершово можно назвать народным проектом — Наталья Федорова

Проект по зажжению Вечного огня в деревне Ершово Псковского района можно назвать народным, такое мнение высказала глава района Наталья Федорова во время торжественного зажжения Вечного огня 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Путь к решению установить в Ершово Вечный огонь, на самом деле, был не очень долгим. Готовясь к восьмидесятилетию Великой Победы, мы проводили очень масштабную работу и говорили о том, что ремонт и благоустройство территорий воинских захоронений - это особое, отдельное направление. Конечно, когда в Ершово пришел газ, это воинское захоронение, самое большое, и стало предметом обсуждения для реализации этого проекта («Храним огонь Победы» - ред). Я благодарна Антону Михайловичу Дымову (генеральный директор "Газпром межрегионгаз Псков" - управляющей организации "Газпром газораспределение Псков" - ред.), он сразу поддержал эту идею. Поэтому мы двигались короткими, но очень быстрыми, хорошими шагами. Сегодня мы уже на окончательной финишной стадии», - сказала глава района.

Наталья Федорова отметила, что зажжение Вечного огня в Ершово можно назвать «народным проектом, потому что активное участие принимали не только администрация Псковского района и «Газпром», но и местные жители, которые подключились к благоустройству захоронения.

Напомним, сегодня, 24 апреля, на мемориале «Братская могила воинов Советской армии, погибших в 1944 году» в деревне Ершово зажгли Вечный огонь.

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В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.