Зажжение Вечного огня в Ершово можно назвать народным проектом — Наталья Федорова

Проект по зажжению Вечного огня в деревне Ершово Псковского района можно назвать народным, такое мнение высказала глава района Наталья Федорова во время торжественного зажжения Вечного огня 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Наталья Федорова отметила, что зажжение Вечного огня в Ершово можно назвать «народным проектом, потому что активное участие принимали не только администрация Псковского района и «Газпром», но и местные жители, которые подключились к благоустройству захоронения.
Напомним, сегодня, 24 апреля, на мемориале «Братская могила воинов Советской армии, погибших в 1944 году» в деревне Ершово зажгли Вечный огонь.
В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.