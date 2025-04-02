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Наталья Федорова: Год защитника Отечества — показатель нашей внутренней сущности

Какие мероприятия проводятся в Псковском районе в рамках Года защитника Отечества и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказала глава района Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Наталья Анатольевна, Год защитника Отечества направлен на то, чтобы обратить внимание именно на тех людей, которые защищают нашу Родину, на защитников Отечества. Как решаете эту задачу?

- Задача очень многогранная, но эта работа никогда не останавливалась и не прекращалась на территории муниципалитета. Понятно, что сейчас сделано больше акцентов. Могу сказать, что за предыдущие пять лет по поколению Великой Отечественной войны, защитников именно этого времени, всегда велась масштабная и большая работа. Она продолжается и в этом году.

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Год особенный, 80-летие. Это тоже надо понимать, что победный год должен быть во всем победным. Поэтому ремонт и благоустройство воинских захоронений - это одна из задач, которая тоже предполагает некоторую поэтапность. Не все сразу возможно в короткий период сделать. Но так как подключены абсолютно разные силы, средства, ресурсы, мы понимаем, что будут отреставрированы и благоустроены многие захоронения. Где-то частичный ремонт будет проведен. Поскольку все захоронения являются объектами культурного наследия, мы подходим к этому вопросу очень аккуратно с точки зрения законодательства.

- Какие проекты реализуются уже сейчас?

- Из самых крупных, масштабных проектов по ремонту хотелось бы отметить тот, который уже начался. Это захоронение в деревне Ершово. Благодаря поддержанной инициативе со стороны «Газпрома» проведены тестовые работы, Вечный огонь на этом мемориале будет гореть. Он первый в Псковском районе. Надо понимать, как для нас это важно. Это действительно очень значимый проект, даже больше с человеческой точки зрения.

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Место это знаковое. Там захоронен Герой Советского Союза Илья Семенович Коровин. Здесь память о тех событиях, это вечная гордость и воздание той чести, которая должна быть для героев.

- Торжественное открытие будет к 9 мая?

- Ближе к 9 мая, дату мы пока не обозначаем. Но понятно, что мы очень активно сейчас к нему готовимся. Как раз про поэтапность хотелось бы отметить, что включены в процесс ремонтов и благоустройства абсолютно все. Начиная от школьников, заканчивая уже крупными организациями. На территории района, я хочу напомнить, у нас около 68 захоронений и памятников. Поэтому, конечно, список подшефных организаций очень большой. Приятно было, что в этом году мне поступало огромное количество звонков с просьбой дать возможность приложить свои силы в благоустройство и ремонт. Поэтому прямо сейчас понимаешь, насколько люди трепетно относятся к этой теме, насколько это важно. И даже маленькие, где-то есть одиночное захоронение, они все сейчас у нас под контролем и на всех будет проведена работа.

Что касается Ершово, тут хочу отметить, мы прекрасно понимали, что есть элементы, которые требовали ремонта. И благодаря двум крупным застройщикам на нашей территории сейчас уже проведен ряд крупных работ по укреплению основания стелы, по реставрации самой стелы. Не меняя никакого конструктива, элемента, только отреставрировано, только приведено уже в надлежащий вид. По штукатурке бетонных оснований вокруг - будет покраска еще в дальнейшем. То есть оно внешне все равно изменится, будет совершенно по-другому. Благодаря власти там спилены аварийные деревья вокруг. То есть сама территория приводится в порядок.

Хочу отметить, что в летний период еще и ТОС подключается. Надеюсь, что их проект выиграет, потому что они тоже как раз написали проект на благоустройство территории памятника. Работа практически везде проводится совместными силами всех. Это означает, что все общество вовлечено в этот процесс. Это как раз и показатель нашей генетической памяти о тех событиях.

- Какова связь поколений в Псковском районе?

- Что касается связи поколений, однозначно, люди, живущие на территории Псковского района, принадлежны к событиям многих военных конфликтов - это и Афганистан, это и Чечня. 25-летие подвига наших разведчиков, наших ребят из 6-й роты. Это все такие памятные мероприятия, которые затрагивают огромный пласт населения. Это не только родные, знакомые, это уже действительно абсолютно все. На примере этих ребят, на примере их подвига воспиталось уже современное поколение защитников. Вот такая нить взаимосвязи, именно отношение к своей Родине, к семье, к пониманию, что такое вообще защита, Отечество. Сейчас наши ребята показывают это своим примером, своими подвигами. Мы понимаем, насколько им тяжело, у нас постоянная взаимосвязь. Не только сбор гуманитарной помощи показывает, насколько мы вместе с жителями сплотились. Семьи не остаются без внимания. Моральная поддержка, прежде всего. Поэтому год особенный. Он - показатель нашей внутренней сущности.

Беседовала Любовь Кузнецова