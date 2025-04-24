Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в «Диктанте Победы»

150 сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии по Псковской области написали «Диктант Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы за отведенное время ответили на вопросы теста, посвященного наиболее значимым и памятным этапам Великой Отечественной войны.

Задания были посвящены историческим событиям и личностям, военной географии, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства.

Как отметили сами участники, вопросы были интересные и разносторонние. Некоторые события и факты вспоминались легко, но были и вопросы, которые заставили задуматься, позволили узнать что-то новое.

Псковские росгвардейцы принимают участие в написании «Диктанта Победы» с 2020 года.