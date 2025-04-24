Общество

«Диктант Победы» напишут в Псковской области 25 апреля

«Единая Россия» проведет 25 апреля «Диктант Победы» - ожидается, что он станет самым масштабным за всю историю международной партийной акции.

Фото: руководитель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Принять участие в «Диктанте Победы» «Единой России» можно на сайте диктантпобеды.рф или на одной из очных площадок в России и за рубежом.

Напомним, Псковская область в седьмой раз присоединится к международной акции «Диктант Победы». Организовано более 90 площадок для проведения тестирования.

Седьмой год подряд в Великих Луках главной площадкой станет Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, где одновременно проверить свои знания смогут более 100 человек: школьники, студенты, общественники, ветераны, члены и сторонники Единой России, Российского военно-исторического общества и другие желающие.

Площадкой проведения «Диктанта Победы» впервые станет музей-заповедник «Изборск».

В Пскове площадки для проведения акции «Диктант Победы» 25 апреля в том числе организованы в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной, дом 6, в Библиотеке - Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева на улице Юбилейной, дом 87А и в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева на улице Труда, дом 20. Также площадка для написания теста будет развернута в центре «Воин». Кроме того, исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны можно будет написать и площадке Псковского государственного университета.

«Диктант Победы» напишут и в деревне Самолва Гдовского района.

Центральной федеральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Кроме того, будут организованы телемосты с международными площадками.

Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году часть заданий будет посвящена специальной военной операции.