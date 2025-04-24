Общество

Александр Борисов о Вечных огнях: Это нужно не мёртвым, это нужно живым

Зажжение Вечных огней необходимо для современных поколений как память и напоминание о тех жертвах, которые принесли советские воины для сохранения свободы и мира. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Я бы хотел сказать известные фразы — это нужно не мёртвым, это нужно живым. Необходимо отметить усилия регионального руководства компании "Газпром межрегионгаз Псков", они очень серьезно отнеслись к этой задаче. И огромная благодарность руководству региона, которое очень внимательно относится к вопросам увековечения памяти павших бойцов. Вечные огни зажигаются в Дедовичах, в Ершово, в Локне загорится огонь», - напомнил Александр Борисов.

Он подчеркнул, что Псковская область за годы войны была обильно полита кровью советских солдат, защищавших и освобождавших родную землю.

«В нашей Псковской области Вечный огонь можно зажечь практически в каждой деревне, потому что каждый квадратный метр нашей территории был полит кровью наших солдат. И именно в этом ценность Победы. Очень серьезную цену заплатила наша страна за Победу в этой войне. И, конечно, это та малость, которую мы можем сделать для того, чтобы помнить павших героев», – заключил Александр Борисов.

Напомним, торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась в деревне Ершово Псковского района 24 апреля. Также до 9 мая Вечный огонь в рамках акции «Храним огонь Победы» планируют зажечь в Локне на центральном захоронении.