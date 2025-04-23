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Огненное сердце Ершово

Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась в деревне Ершово Псковского района 24 апреля. Ершовский Вечный огонь стал одним из 120 огней по всей России, к которому провели сетевой газ в рамках акции «Храним огонь Победы», организованной компанией «Газпром». Как зажигали Вечный огонь - читайте в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Путь от идеи зажечь огонь до реализации проекта оказался относительно недолгим, однако работу за это время удалось пришлось проделать масштабную, отметила глава Псковского района Наталья Федорова. По ее словам, зажжение Вечного огня в Ершово можно назвать «народным проектом», потому что активное участие принимали не только представители власти и «Газпрома», но и местные жители, которые подключились к благоустройству захоронения.

«Путь к решению установить в Ершово Вечный огонь, на самом деле, был не очень долгим, но готовясь к 80-летию Великой Победы, мы проводили очень масштабную работу и говорили о том, что ремонт и благоустройство территорий воинских захоронений - это особое, отдельное направление. Я благодарна Антону Михайловичу Дымову (генеральный директор "Газпром межрегионгаз Псков" - управляющей организации "Газпром газораспределение Псков", - ред.) он сразу поддержал эту идею. Поэтому мы двигались, короткими, но очень быстрыми, хорошими шагами. Сегодня мы уже на окончательной финишной стадии», - сказала глава района.

Торжественное мероприятие на мемориале «Братская могила воинов Советской армии, погибших в 1944 году» началась с приветственного слова губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он отметил, что в год восьмидесятилетия Великой Победы по всей стране зажигаются новые Вечные огни. «Сегодня мы находимся в деревне Ершово. В годы войны здесь проходили тяжелые бои за освобождение Пскова. Тут же были предприняты первые попытки прорвать печально известную линию Пантеры», - напомнил Михаил Ведерников.

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В этом братском захоронении покоится порядка трех с половиной тысяч бойцов различных соединений Ленинградского фронта. В их числе Герой Советского Союза Илья Коровин. Он посмертно был удостоен этого звания за героические действия, спасая товарища, он бросился на амбразуру и прикрыл его от вражеского пулемета, добавил глава региона.

«Наш общий долг - сохранять и чтить память тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу для будущих поколений. Огни памяти освещают все больше мемориалов. В рамках всероссийской эстафеты "Газпрома" по всей стране проходит девятнадцать таких мероприятий. Кроме того, в мае мы рассчитываем принять участие во всероссийском одновременном зажжении восьмидесяти огней», - сообщил Михаил Ведерников.

В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ планируют перевести 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.

Частицу пламени для зажжения Вечного огня доставили из города Пскова с мемориального комплекса «Могила Неизвестного советского солдата». Доставил ее начальник службы внутридомового газового оборудования Дмитрий Монахов. Его родного деда Григория Афендикова призвали на фронт в 1941 году, воевал в рядах 76-ой стрелковой дивизии, прошел всю войну, награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

Право зажечь Вечный огонь предоставили участнице СВО, военнослужащей 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии Марии Досягаевой и командиру отряда юнармейцев имени контр-адмирала моряка пограничника А.И. Дианова Писковской средней общеобразовательной школы Илье Черноярову. Отметим, что Мария Досягаева является вдовой Героя России Александра Досягаева.

В честь героя в Псковском районе названа улица.

Для газификации нового Вечного огня в деревне Ершово проложен газопровод низкого давления протяженностью 40 метров. Для сохранности благоустройства воинского захоронения работы выполнялись методом горизонтально-наклонного бурения.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» Сергей Густов поделился с присутствующими, что его жизнь неразрывно связана с территорией Псковской области, поэтому зажжение Вечных огней на территории региона для него является важным делом.

«Мой дед - пограничник Земсков Дмитрий Алексеевич дошел до Берлина, мой дед - танкист Анатолий Осипович Густов дошел до Вены, мой прадед - Густов Филипп Григорьевич похоронен Великих Луках, он освобождал Великие Луки и похоронен на городском воинском захоронении. Мы бережно в семье храним память о Великой Отечественной войне, о наших предках. Уверен, что это происходит в каждой семье жителей Российской Федерации», - сказал Сергей Густов.

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский также выступил с торжественной речью.

«Вечный огонь символизирует вечную память о наших героях. 2025 год - Год защитника Отечества, и именно сейчас мы вспоминаем и чтим наших защитников, наших героев Великой Отечественной войны, наших героев-интернационалистов, героев, которые защищали рубежи нашей родины на Кавказе от бандитских формирований, и, конечно, наших героев, которые сейчас защищают нашу Родину, выполняя задачи специальной военной операции», - заявил Александр Козловский.

В завершение мероприятия к мемориалу возложили цветы. Среди тех, кто принял участие в возложении, были и ветераны Великой Отечественной войны, а также председатель областного Собрания Александр Котов и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Воинское захоронение в деревне Ершово является одним из крупнейших братских захоронений на территории Псковского района. По последним данным, здесь увековечено 3540 воинов Красной армии.

Во время Великой Отечественной войны по территории Ершовской волости проходила линия обороны «Пантера», передний край советских войск находился прямо в Ершово. В марте 1944 года здесь шли ожесточённые бои, в ходе которых погибли тысячи советских бойцов. Хоронили погибших на скорую руку – в воронках от снарядов. Чтобы было видно, что это могила – ставили деревянный крест.

В 1954 году было принято решение перезахоронить останки советских солдат и офицеров из разбросанных по округе могил в одном месте – в деревне Ершово. Сюда перевезли более 2000 останков.

Мемориальный комплекс из плит мраморной крошки с указанием имен и обелиском в центре был установлен в 1989 году. На них выбили 1470 имен погибших бойцов. Все бойцы пали при освобождении Пскова.

В 2020-2021 годах на братском захоронении были установлены новые памятные плиты, на которых были выбиты еще более 2000 новых имен защитников Отечества, погибших в окрестностях деревни Ершово, и установленных в ходе работы с архивами.

В музее Остенской школы хранятся материалы о погибших бойцах и их семьях. Школьники и учителя собирали их десятилетиями, начиная со встреч с оставшимися в живых участниками тех страшных боев, вели переписку с родственниками погибших. Есть альбомы, посвящённые героям тех страшных боев, в них хранятся интересные своей пронзительной правдой документы о солдатах, чьи имена выбиты на плитах воинского мемориала в Ершово.

На братское захоронение в разные годы к своим погибшим мужьям, отцам, дедам, а теперь уже и прадедам приезжали родственники со всех уголков страны. Каждый год, вплоть до 1997 года, из Ржева на могилу мужа приезжала Таисия Копылова. В 2000 году на могилу к своему деду – Павлу Дегтяреву – приезжал его внук из Воронежской области Александр Черненький. Он рассказал, что похоронку семья Дегтярёвых получила весной 1944 года. В ней было написано: «Пал смертью храбрых 10 марта 1944 года, похоронен в 10 километрах северо-западнее Пскова».

В 2010 году на могилу к деду и прадеду – Борису Терюхову – приезжала с сыном внучка Татьяна Левченко. В крестьянской семье Терюховых из вятской деревни Заболотье было 8 братьев и одна сестра. На фронт ушли все братья, в живых осталось трое. Борис Терюхов много лет считался без вести пропавшим. И только в 80-е годы семья узнала, где находится его могила. До этого дня дожили и его вдова Анна и трое детей. Татьяна Левченко рассказала, что дед был призван на войну вместе со своим трактором. Машина использовалась на фронте в качестве тягача для тяжелых артиллерийских орудий. Погиб Борис Терюхов 4 марта 1944 года.

Захоронение Ершово в начале декабря 2024 года. Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

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В 2025 году выполнен текущий ремонт мемориала и благоустройство территории. Произведена реставрация стелы, устройство нового постамента, ремонт кирпичной кладки и бетонных ступеней на мемориале, удалена растительность вокруг монумента, окраска ограждения около монумента и общее благоустройство. Также к мемориалу подведены сети газоснабжения, установлено газовое оборудование, горелка и выполнено устройство «Вечного огня».

Вечные огни продолжают зажигать на территории всей страны. Наверное, это меньшее, что мы можем сделать для того, чтобы увековечить память тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины.

Александра Мошина