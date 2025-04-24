Общество

Жители Великих Лук присоединились к «Диктанту Победы»

Жители Великих Лук присоединились к «Диктанту Победы» – самой масштабной исторической акции «Единой России». В этом году она прошла в седьмой раз.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Традиционно одной из самых крупных площадок "Диктанта Победы" в Псковской области стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. Как организатор площадки хочу поблагодарить всех, кто неизменно помогает в организации и проведении самой масштабной историко-патриотической акции в Великих Луках. Седьмой год подряд мы вместе формируем традицию сохранения исторической памяти!» - написал профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы, председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, тестирование прошло 25 апреля во всех регионах нашей страны и почти в 90 зарубежных. В разных точках планеты открылись десятки тысяч локаций для проверки знаний о событиях и личностях Великой Отечественной войны. В Псковской области участников «Диктанта» приняли 95 таких площадок, часть из них — уникальные, напрямую связанные с важным историческим периодом.

«Благодаря "Диктанту Победы" мы вновь листаем страницы нашей истории, вспоминаем о событиях Великой Отечественной войны, открываем для себя имена Героев, получаем мотивацию для изучения нашего прошлого. История – это основа для будущего, в прошлом мы видим нравственные ориентиры и находим героические примеры. Мы не можем забывать или позволять переписывать свою историю. Нам есть чем гордиться, и причастность к Великой Победе имеют все жители нашей страны, так как ни одну семью война не обошла стороной. Акция "Диктант Победы" имеет большой исследовательский, просветительский и нравственный потенциал», - уверен Дмитрий Белюков.