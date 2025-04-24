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Около 3500 человек написали «Диктант Победы» в Псковской области

25.04.2025 18:21|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области присоединились к «Диктанту Победы» – самой масштабной исторической акции «Единой России». В этом году она прошла в седьмой раз. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия», тестирование в области прошли около 3500 человек. 

Одной из самых значимых площадок этого года в Псковской области стала деревня Самолва в Гдовском районе. Здесь, у мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», участники смогли не только проверить свои знания, но и прикоснуться к живой памяти героического прошлого. Вместе с волонтерами, местными жителями тест написали члены Псковского регионального и городского отделений партии, а также региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Валерий Филимонов и члены регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Накануне акции члены региональных отделений партии «Единая Россия» и Российского военно-исторического общества организовали автопробег по маршруту Псков — Самолва.

Знаковой площадкой для региона стал псковский филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», где на вопросы теста отвечали 45 человек, в числе которых были курсанты и инструкторы центра, студенты Псковского кооперативного техникума, ученики Идрицкой средней школы и представители «Дружины».

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Депутаты Псковской городской Думы Алексей Форш и Наталья Юрченко написали Диктант Победы в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов.

Участники специальной военной операции – ветераны боевых действий, супруги и дети участников СВО написали «Диктант Победы» в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове.

Михаил Каратыш, ветеран СВО, признал, что вопросы показались ему сложными, но очень интересными: «"Диктант Победы" направлен не на поверхностное знание истории Великой Отечественной войны, а на изучение ее в лицах. Мне очень понравились вопросы про конкретных исторических деятелей – полководцев, летчиков. "Диктант Победы" расширяет кругозор, я только сейчас узнал о многих Героях Советского Союза. За победой в Великой Отечественной войне стояли конкретные люди, и их надо знать в лицо».

Алексей Фомичев, ветеран боевых действий, председатель великолукского отделения Ассоциации ветеранов СВО выразил общее мнение об акции: «"Диктант Победы" очень важное просветительское мероприятие. Его вопросы обязательно пробудят интерес к истории. Я видел, как со мной отвечали на вопросы школьники, как они обсуждали исторические факты, думали… Возможно, они заинтересуются этими вопросами и станут искать на них ответы».

В городе воинской славы Великие Луки работали три площадки акции. Центральной стала площадка в академии физической культуры и спорта, где участие в акции приняли порядка 100 человек. В их числе – и партийный актив Великолукского городского местного отделения партии: член политсовета Олег Цикунов, депутат Великолукской городской Думы Сергей Макаров со своим помощником Яной Бескровной, член политсовета Ирина Белова, Кирилл Кислицин, активист Молодой Гвардии Анна Полынина, секретарь городского отделения «Единой России» Константин Максимов.

«Наше участие в акции - это проявление гражданской позиции. Это ответ на попытки исказить героическую историю нашей страны и вклад поколения наших дедов и прадедов в победу над фашизмом!» – отметил Константин Максимов.

Напомним, тестирование прошло 25 апреля во всех регионах нашей страны и почти в 90 зарубежных. В разных точках планеты открылись десятки тысяч локаций для проверки знаний о событиях и личностях Великой Отечественной войны. В Псковской области участников «Диктанта» приняли 95 таких площадок, часть из них — уникальные, напрямую связанные с важным историческим периодом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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