Общество

Псковский филиал Университета ФСИН России присоединился к Международной акции «Диктант Победы»

Участие в акции «Диктант Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приняли руководство, сотрудники и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В течение 45 минут они ответили на 25 вопросов, часть из которых была посвящена специальной военной операции.

«"Диктант Победы" – это одновременно просветительская и патриотическая акция, позволяющая вспомнить нашу историю без искажения и переосмысления исторических фактов, ощутить связь с прошлым – его героическим и трагическим, и почтить подвиг тех, кто отстоял мир», – отметил начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев.

В написании «Диктанта Победы» приняли участие люди, проживающие не только в России, но и за рубежом – в более 80 странах мира, желающие проверить свои знания и внести свой вклад в сохранение исторической памяти.