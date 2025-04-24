Антон Мороз и Иван Мешков обсудили проблемы сбора мусора и развитие дорожной инфраструктуры в Пскове

Кандидат на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз пообщался с бывшим депутатом избирательного округа Иваном Мешковым. Об этом Антон Мороз сообщил в своём Telegram-канале.
«Мы обсудили актуальные проблемы жителей нашего района и возможные пути решения вопросов, волнующих горожан. Я благодарен своему коллеге за готовность поделиться знаниями и передать эстафету заботливого отношения к избирателям», отметил.
Напомним, что на праймериз «Единой России» по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 в Пскове заявлен кандидат - Антон Мороз.