Общество

Антон Мороз и Иван Мешков обсудили проблемы сбора мусора и развитие дорожной инфраструктуры в Пскове

Кандидат на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз пообщался с бывшим депутатом избирательного округа Иваном Мешковым. Об этом Антон Мороз сообщил в своём Telegram-канале.

«Мы обсудили актуальные проблемы жителей нашего района и возможные пути решения вопросов, волнующих горожан. Я благодарен своему коллеге за готовность поделиться знаниями и передать эстафету заботливого отношения к избирателям», отметил.

Напомним, что на праймериз «Единой России» по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 в Пскове заявлен кандидат - Антон Мороз.

Мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.