Политика

На праймериз «Единой России» в Пскове заявлен второй кандидат Антон Мороз

На праймериз «Единой России» по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 в Пскове заявлен второй кандидат - Антон Мороз, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: сайт «Единой России»

Антон Мороз родился в Ленинграде в 1979 году. На данный момент занимает должность заместителя генерального директора ООО «Строительная компания "ЕвроСол"».

Напомним, заявки для участия в праймериз принимаются до 24 апреля в псковском городском отделении партии по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом № 9. Также заявки могут быть направлены в электронной форме через личный кабинет на сайте. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.

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Ранее единственным кандидатом на праймериз был студент ПсковГУ, профорг, член профкома, член Студенческого научного общества и командир отряда Юнармии Дамиан Мисун.