Общество

Псковская команда КВН «Хочу погладить» участвует в лиге «Молодёжь Москвы»

Псковская команда КВН «Хочу погладить» прибыла в Москву на 1/8 финала лиги «Молодёжь Москвы». Игра состоится 30 апреля в ММЦ «Планета КВН», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Команда прошла в лигу по итогам фестиваля, который состоялся в марте 2025 года. Сейчас ребята готовят материал к предстоящей игре, проходят редактуры и репетиции.

«Хочу погладить» поборются за проход в 1/4 финала и возможность дальше представлять Псков на московской сцене.

Напомним, что недавно псковская команда прошла в сезон Центральной лиги «Нева» по итогам фестиваля, который прошёл в Санкт-Петербурге с 6 по 7 апреля.

Сезон 2024 года «Хочу погладить» закончили в статусе победителя Официальной лиги МС КВН «Санкт-Петербург».