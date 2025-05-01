Общество

Репетиции Парада Победы состоятся в Пскове 5 и 7 мая

Репетиции Парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая.

5 и 7 мая с 18:30 до окончания мероприятия движение ограничат:

по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;

по Октябрьской площади;

по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

по площади Ленина;

по улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Профсоюзной от набережной реки Великая до Октябрьской площади;

по Набережной реки Великая;

по улице Леона Поземского от дома № 10 по улице Леона Поземского до площади Ленина;

по Троицкому (Советскому) мосту через реку Пскова;

по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;

по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина.

В качестве объездов определены: улица 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, Объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая, улица Максима Горького, улица Юбилейная.

В День Победы, 9 мая, в Пскове на площади Ленина состоится военный парад, после него будет организовано шествие «Бессмертного полка» по Октябрьскому проспекту.

Для участия в акции «Бессмертный полк» жители города могут бесплатно получить штендер и распечатать фотографию своего героя на базе Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.

Смотрите также Более тысячи человек примут участие в параде Победы в Пскове

Как сообщалось ранее, в военном параде в Пскове на 9 мая примут участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона. В рамках показа военной техники планируется выставить мотовездеход АМ-1, машину 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД». Технику выставят в стационарном формате.

В день проведения в Пскове Парада Победы и акции «Бессмертный полк» будут приняты комплексные меры обеспечения безопасности участников мероприятий. Всем участникам Парада Победы и «Бессмертного полка» необходимо будет пройти через металлодетектор и досмотр личных вещей. В связи с этим губернатор области Михаил Ведерников призвал приходить на мероприятия заранее.