Общество

Михаил Ведерников предупредил о возможных перебоях в работе средств сотовой связи и навигации в Пскове 9 мая

В день проведения в Пскове Парада Победы и акции «Бессмертный полк» будут приняты комплексные меры обеспечения безопасности участников мероприятий. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Соответствующая запись размещена в Telegram-канале политика.

Он напомнил, что ранее вместе с руководителями силового блока принял решение о проведении Парада Победы и «Бессмертного полка» в традиционном формате.

«Тысячи людей 9 мая выйдут на улицы Пскова, чтобы почтить память родных и близких, подаривших нам Победу. Чтобы обеспечить безопасность участников, будут приняты комплексные меры – такие же, как и при проведении подобных массовых мероприятий», - пояснил глава региона.

По его словам, всем участникам Парада Победы и «Бессмертного полка» необходимо будет пройти через металлодетектор и досмотр личных вещей. В связи с этим губернатор призвал приходить на мероприятия заранее.

«Запрещены к проносу оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре. Отдельно хочу обратить внимание, что древки штендеров, которые вы понесёте в «Бессмертном полку», не должны быть заострены. Особенное внимание будет уделено защите от возможных атак с применением БПЛА. В связи с этим могут быть перебои в работе средств сотовой связи и навигации. Прошу всех участников мероприятий отнестись с пониманием. Нам крайне важно обеспечить вашу безопасность», - заключил Михаил Ведерников.

Как сообщалось ранее, в военном параде в Пскове на 9 мая примут участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона. В рамках показа военной техники планируется выставить мотовездеход АМ-1, машину 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД». Технику выставят в стационарном формате.