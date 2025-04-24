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Общество

80-летие Победы: Псковская область готовится к масштабному празднованию

28.04.2025 15:31|ПсковКомментариев: 0

С каждым днём всё ближе 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Псковской области подготовка к празднику идёт полным ходом, многие мероприятия, приуроченные к значимой дате, уже стартовали. Проводятся награждения ветеранов, вечера памяти, «уроки мужества» для подрастающего поколения, патриотические акции, фестивали, конкурсы, поисковые экспедиции. 9 мая запланированы парады, шествия, концерты, выставки и масса других событий.

Подробнее о том, как регион будет отмечать юбилей, рассказала заместитель губернатора Ольга Тимофеева, курирующая сферы культуры, туризма, культурного наследия, спорта и молодёжной политики.

 

О событийной повестке

- Ольга Александровна, какие мероприятия запланированы непосредственно 9 мая, в каком формате они пройдут? Будет ли парад в Пскове и шествие Бессмертного полка?

- В День Победы в Пскове на площади Ленина состоится военный парад, после него будет организовано шествие Бессмертного полка по Октябрьскому проспекту. Для участия в акции жители города могут бесплатно получить штендер и распечатать фотографию своего героя на базе Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества. Также акция «Бессмертный полк» пройдет в городе Великие Луки и на территории муниципальных округов.

Кроме того, 9 мая запланированы праздничные концертные программы для жителей и гостей региона, адресные концерты для ветеранов. В Зеленом театре Пскова состоится праздничный концерт «Победа Родины моей». Программы с участием детских творческих коллективов пройдут в Детском парке - «Наследники Победы» и в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей - «Пусть всегда будет солнце». Впервые состоится фестиваль-реконструкция «На нашей улице Победа», в рамках которого будет воссоздана аутентичная городская атмосфера мая 1945 года, организованы выставочные и интерактивные пространства, ярмарки, мастер-классы, танцевальная площадка «Рио-Рита». Жителей и гостей Великих Лук на летней эстраде ждет фестивальная программа «Опять весна на белом свете».

- Памятные мероприятия начались в регионе с начала года - в январе Псковская область одной из первых приняла «Поезд Победы». Проект пользуется популярностью у жителей? Сколько человек посетило экспозиции в этом году, каков был отклик?

- «Поезд Победы» посетил Псковскую область в период с 6 по 15 января, побывав в Великих Луках, Дно и Пскове. За 5 дней его посетили более 5 тысяч жителей и гостей региона. Проект сопровождали 170 волонтеров регионального штаба 80-летия Победы, открытого на базе Дома молодежи 9 ноября 2024 года. В настоящее время в штабе состоят более 600 волонтеров. Проделана большая работа, за которую регион получил положительный отзыв от руководителей проекта.

- Какие еще мероприятия состоялись в преддверии празднования 80-летия Победы, и что запланировано в ближайшем будущем?

- С февраля учреждения культуры региона ведут активную работу по организации и проведению мероприятий, посвященных юбилейной дате. Во всех муниципальных образованиях проходят вечера памяти, встречи молодежи с ветеранами, патриотические акции, концерты, фестивали, конкурсы и спектакли. С 25 апреля на территории Псковского кремля стартовали показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы», они пройдут по 9 мая. В этом году спектакль посвящен этапам разгрома немецко-фашистских захватчиков на Псковщине. В августе он будет представлен в Великих Луках и Опочке.

26 апреля состоялась ежегодная акция «Воинский подвиг глазами детей» и концерт участников областного фестиваля творчества молодежи «Память хранят молодые». Традиционно в мероприятии приняли участие патриотические клубы, поисковые отряды, волонтерские объединения из Псковской области, регионов России и Белоруссии. В этом году акция стартовала в посёлке Идрица Себежского муниципального округа и проходит на территории Пустошкинского муниципального округа.

С 26 по 30 апреля во второй раз проводится Международный форум в поддержку российской истории и культуры «На том стоим». Центральным мероприятием форума станет международная научно-практическая конференция «Преступная сущность фашизма - прошлое и настоящее. Историческое значение решающей роли Советского Союза и Красной Армии в достижении победы над нацистской Германией и актуальные уроки этой победы» с участием историков из Великобритании, Канады и Сербии и ведущих отечественных специалистов. В творческой программе форума принимают участие деятели культуры и музыканты из Великобритании, Италии, Китая, Сербии. Концерты пройдут в Пскове, Великих Луках, Острове и Себежском муниципальном округе.

28 апреля в Псковской областной филармонии пройдет гала-концерт зарубежных музыкантов-участников форума в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, где будет впервые в России исполнено произведение «Дорога на Валаам». Произведение для камерного оркестра с баяном написано сербским композитором А. Мирковичем, премьера состоялась в Швейцарии.

29 и 30 апреля состоятся мероприятия, посвященные региональной памятной дате - Дню Знамени Победы. У монумента «Знамя Победы» в Идрице пройдут памятный митинг и праздничный концерт, будут работать интерактивные площадки, планируется выставка трофейной военной техники, автопробег из Республики Беларусь.

2 и 3 мая в Великих Луках и деревне Борки Великолукского муниципального округа пройдет Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат».

3 мая Псковская областная филармония приглашает псковичей и гостей города на концерт ансамбля русской музыки «Псков» «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» с участием театра танца «Русские узоры». 8 мая в исполнении эстрадно-джазового оркестра прозвучат знаменитые песни советского времени о Великой Отечественной войне, которые пела и продолжает петь вся страна.

Также в День памяти и примирения во всех муниципальных образованиях пройдут торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам, связанным с Великой Отечественной войной. Планируется проведение региональной единой минуты молчания в память о павших в борьбе против фашизма.

В этом году юбилею Великой Победы посвящены 5-й музыкальный фестиваль под открытым небом «На страже мира», XX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад», IV военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» и кинофестиваль «Западные ворота».

В июле в Себежском муниципальном округе состоится ежегодная Международная встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбе.

В расширенном формате пройдет масштабная реконструкция боевого сражения «Прорыв линии «Пантера» на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского муниципального округа. Более 250 реконструкторов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманска, Псковской, Смоленской, Московской областей, Республики Беларусь представят зрителям два массовых исторических эпизода сражений, будет организована онлайн-трансляция для максимального охвата аудитории.

После реконструкции пройдет фестиваль исполнителей военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне», на интерактивных площадках зрители смогут увидеть образцы вооружения, снаряжения и техники периода Великой Отечественной войны.

В рамках празднования 80-летия Победы также проводится международная акция «Георгиевская лента», в рамках которой на территории всех муниципальных образований в период с 24 апреля по 9 мая волонтеры и активисты будут раздавать Георгиевские ленты как символ воинской славы России.

13 мая регион примет патриотическую экспедицию «Непокоренные», организуемую по инициативе Донецкой Народной Республики при поддержке Совета Федерации в рамках Союзного государства. Её участниками станут порядка 100 активистов, представляющих молодежные, общественные и патриотические организации России и Беларуси. Проект представляет собой патриотический автопробег по городам воинской славы и городам-героям. Во время автопробега по территории Псковской области ребята примут участие в образовательной, спортивной и культурной программах.

В мае стартует региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», реализуемый региональным отделением «Движения Первых». Уже завершены муниципальные этапы соревнований, отбор прошли более 11 тысяч участников из нашего региона. В июне-июле состоится окружной этап, в сентябре - финал. Региональный и окружной этапы игры планируется провести в городе Великие Луки, в первом примут участие порядка 700 человек, во втором – 500.

Роспатриотцентр при поддержке региона организует тематические заезды в рамках проекта «Истоки. Школа» на территории круглогодичного историко-культурного центра «Истоки» Печорского муниципального округа. Первым станет заезд с 4 по 8 июня «Наследники Победы», посвященный празднованию 80-летия Победы. В нем примут участие специалисты в области сохранения исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории - молодые историки, архивисты, археологи, преподаватели истории, студенты исторических факультетов, региональные координаторы федерального проекта «Без срока давности».

О поисковых экспедициях и воинских мемориалах

- Какие ещё знаковые события в честь 80-летия Победы состоятся на уровне муниципальных образований?

- На территории Себежского муниципального округа пройдут две поисковые экспедиции. С 25 апреля по 8 мая Псковская региональная общественная военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» проводит областную «Вахту памяти – 2025». В период с 30 апреля по 11 мая состоится студенческая поисковая экспедиция в рамках проекта «Укрепрайон» с участием студентов различных вузов страны, в том числе иностранных. Организатором является ФГБОУВО «МИРЭА – Российский технологический университет». В Невельском муниципальном округе с 1 по 10 августа запланирована Международная молодежная вахта памяти «Невельский фронт» с участием поисковиков из Республики Беларусь и дружественных стран ближнего зарубежья.

Поисковая работа на территории нашего региона является важным направлением по сохранению исторической памяти, в том числе патриотического воспитания молодежи. На 2025 год Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» запланировало в Псковской области 139 поисковых мероприятий. В 2024 году благодаря поисковикам регионального отделения на территории Псковской области были подняты останки 332 воинов, в том числе в рамках студенческой вахты памяти - 153 солдат и мирных жителей близ деревни Колотушино Дновского муниципального округа на месте бывшего концлагеря.

- Одна из важных составляющих подготовки к юбилею - ремонт и поддержание в порядке воинских мемориалов, памятных мест. Какие работы проводятся в данном направлении в этом году?

- На территории Псковской области расположены 810 захоронений погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также 404 памятника и памятных знака. В связи с предстоящим празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Михаил Ведерников поручил в течение года организовать работы по капитальному ремонту, реставрации мемориалов. В большинстве своем они являются объектами культурного наследия - при проведении работ требуется соблюдение положений законодательства в сфере сохранения ОКН, в частности, наличие соответствующей лицензии у исполнителя. Ремонт и реставрация будут выполняться как за счет бюджетных средств, так и за счет средств спонсоров.

По информации Минобороны России, в 2025 году на ремонт воинских захоронений Псковской области из федерального бюджета будут выделены средства в сумме 55,8 млн рублей, за счет которых планируется выполнить работы на 20 мемориалах. Также за счет средств областного бюджета в сумме 6,2 млн рублей в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия» будут отремонтированы 26 объектов в 26 муниципальных и городских округах.

Выполнять работы по ремонту мемориалов планируется и за счет средств, полученных в результате победы на региональном конкурсе проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями. В связи с празднованием 80-летия Победы конкурс был тематическим. Комиссия по увековечению памяти погибших при защите Отечества рассмотрела 197 проектов, из них 86 были нацелены на ремонт и благоустройство мемориалов.

Кроме того, ремонтные работы на объектах проводятся силами муниципальных образований в рамках текущей хозяйственной деятельности, в ремонте и благоустройстве участвуют добровольцы. Также продолжается работа по поиску спонсоров. Уже есть потенциальные партнеры, выразившие готовность оказать финансовую помощь, общий размер спонсорских средств предварительно составил 17 млн рублей. Все запланированные работы по ремонту мемориалов будут завершены до конца 2025 года.

- В настоящее время идет акция «Сад памяти». В этом году она приурочена к 80-летию Великой Победы, а также к Году защитника Отечества, проходит по нацпроекту «Экология». Каковы результаты на данный момент?

- Акция «Сад памяти» в 2025 году реализуется на территории 20 муниципальных образований региона. В Стругокрасненском, Бежаницком и Печорском муниципальных округах будут высажены порядка 12 тысяч саженцев на 4 гектарах лесного массива. Реализовывать такие масштабные мероприятия помогут активисты муниципальных волонтерских центров 80-летия Победы.

В 17 муниципальных образованиях Псковской области будут организованы локальные мероприятия по высадке аллей в память о героях Великой Отечественной войны.

Центральное мероприятие в этом году пройдет на территории парка «Патриот» в Москве, 30 апреля будет высажена аллея из 80 голубых елей в память о героических подвигах воинов, защищавших Отечество в годы Великой Отечественной войны.

О поддержке ветеранов и сохранении памяти

- Какие меры поддержки предусмотрены для ветеранов, участников войны, малолетних узников концлагерей? Что уже реализовано?

- В соответствии с федеральным законодательством инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

В связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне за счет средств областного бюджета в апреле жителям Псковской области были перечислены единовременные денежные выплаты: инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - в размере 20 тысяч рублей; гражданам, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, и гражданам, которым присвоен статус «Дети войны», - в размере 5 тысяч рублей.

В Псковской области принят закон, согласно которому участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающие на территории региона и признанные нуждающимися в социальном обслуживании, получают социальные услуги бесплатно.

С 2013 года правительство Псковской области сотрудничает с Постоянным комитетом Союзного государства по организации санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий. За этот период 549 ветеранов войны, проживающих в Псковской области, прошли курс оздоровления в санаторно-курортных организациях Беларуси и России. В 2025 году еще 40 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий будет предоставлено санаторно-курортное лечение. Кроме того, по приглашению Правительства Санкт-Петербурга ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающие в Псковской области, и сопровождающие их лица смогут с 28 мая по 1 декабря в удобное для них время пройти оздоровительный отдых в течение 8 дней в пансионате «Заря» на берегу Финского залива. Проезд туда и обратно будет организован централизованно комитетом по социальной защите Псковской области.

- Какая работа ведется с подрастающим поколением? Для воздействия на сознание современной молодёжи необходимо использовать актуальные, креативные, мультимедийные форматы. Какие проекты такого рода уже реализованы, а какие еще только задуманы?

- При поддержке Росмолодежи и благодаря победам в федеральных и региональных грантовых конкурсах создано четыре документальных фильма о Героях Российской Федерации - военнослужащих Псковского гарнизона, погибших при исполнении воинского долга в рамках специальной военной операции (Александр Досягаев, Николай Васильев, Денис Дементьев, Павел Горбоконенко). 20 февраля в региональном Доме молодежи состоялся премьерный показ фильма «Позывной Вожак» о Герое Российской Федерации Павле Горбоконенко с участием его семьи, полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана и представителей молодежных патриотических объединений. С 25 февраля в Доме молодежи на систематической основе проходят показы документальных фильмов о героях России для детей и молодежи. В дальнейшем фильмы будут транслироваться во всех школах региона.

18 февраля подписано соглашение с Центральным военно-патриотическим парком культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», в рамках которого уже реализованы две экскурсионные поездки детей Псковской области на территорию парка.

Традиционными стали ежегодные показы мультимедийного спектакля в Псковском кремле, посвященные выдающимся историческим личностям и знаменательным событиям Псковской земли. В этом году, уже в пятый раз подряд, жители и гости города смогут насладиться зрелищным представлением, которое посвящено 80-летию Великой Победы. Этот мультимедийный спектакль продолжит череду постановок об Александре Невском, княгине Ольге, императоре Петре I и о Пскове как многовековом форпосте Руси (спектакль «Псков - город-воин»). Ежегодно спектакли посещают от 7 до 16 тысяч человек.

Вместе с тем, практика мультимедийных форматов используется в регионе не только в рамках исторических мероприятий. Именно такие инновационные решения стали ярким финалом празднования Дня города Великие Луки в 2022 году, когда уникальное мультимедийное шоу прошло прямо на реке Ловать и сопровождалось масштабным фейерверком. Это событие привлекло около 20 тысяч зрителей и стало незабываемым для жителей Великих Лук. Шоу сопровождалось интерактивной презентацией главных городских достопримечательностей. На картинах было изображено создание великолукской крепости по указу императора Петра I.

Ярким событием стал показ мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» во время проведения Дней Псковской области в Витебске в 2023 году, который состоялся на набережной Западной Двины рядом с парком Тысячелетия Витебска. Этот проект продемонстрировал возможности сочетания новейших цифровых технологий и исторического наследия. Ещё одним примером использования современных подходов стало мультимедийное шоу, которое проходило летом 2023 года на пруду в дендропарке в рамках фестиваля классической музыки «Музыка на воде».

Отдельного внимания заслуживает первый Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Федоровича Гривского, прошедший в Пскове в 2022 году. Зрители и участники фестиваля увидели уникальные проекции на храмах Пскова, белые стены которых с помощью мультимедийных инструментов превратились в экраны. На них были показаны святыни, хранящиеся в этих местах. Все это сопровождалось музыкальными композициями в исполнении лучших хоровых коллективов России.

И, наконец, нельзя обойти вниманием открывшийся в октябре 2024 года в сквере имени 60-летия Октября в Пскове и созданный при поддержке ПАО «Сбербанк» мультимедийный фонтан. Световые эффекты сопровождаются музыкальным оформлением и позволяют создавать виртуальные образы, делая этот объект настоящим центром притяжения горожан и гостей нашего древнего города.

- Какие выставки планируются к юбилею Победы? Недавно открылось обновленное здание в библиотеке Василева, будет ли в ней экспозиция, приуроченная к юбилею Победы?

- Военно-исторический музей-заповедник в городе Острове подготовил разнообразные выставочные проекты, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Посетители смогут познакомиться с макетами оружия, атрибутикой, личными вещами военных и партизан, предметами военного быта, архивными документами и фотографиями.

Краеведческий музей города Великие Луки в рамках выставки «Герои Великой Победы» расскажет о рядовом Александре Матросове и маршале Георгии Жукове, показывая, как каждый из них приближал Великую Победу на своем посту.

25 апреля в выставочном зале Союза художников в Пскове начинает свою работу выставка произведений регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и учащихся Детской художественной школы города Пскова «Этот День Победы!» В экспозиции будут представлены в том числе
и портреты ныне живущих ветеранов войны, написанные учениками школы.

9 мая в Детском парке историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева проведёт акцию «Наша общая Победа!» с участием ветеранов, поэтов, писателей, музыкантов, краеведов, историков, студентов и старшеклассников, представителей общественных организаций. Состоятся мастер-классы для детей, викторины, будут работать книжно-иллюстративные выставки «Солдаты Победы», «Этот день мы приближали, как могли» и выставка военной атрибутики и военной экипировки «Эхо ушедшей войны».

К 80-летию Великой Победы в здании историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева откроются выставка фотографий журналиста Олега Константинова «День Победы. Мои земляки!» и книжно-иллюстративная экспозиция «Великой Победе посвящается».

Военно-патриотический клуб «Диорама» приглашает на выставку моделей «Наследие Победы», которая разместится на первом этаже историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева с 3 мая. Здесь же, в витрине «Герой былых времен», будут представлены личные документы ветерана Великой Отечественной войны Николая Ведера.

- Масштаб подготовки к юбилею впечатляет, регион достойно отметит 80-летие Победы. Хотелось бы также напомнить нашим читателям, что сохранение исторической памяти - это общая задача, которая требует активного участия каждого из нас.

Беседовала Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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