Общество

«Была ложка с надписью Иося»: в «Следе «Пантеры» назвали способы определения личности поднятых бойцов

Чаще всего имя павшего солдата удается установить по смертным медальонам с записками. Об этом член Совета Псковской областной Военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Елена Чернышева рассказала в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Чаще всего имя павшего солдата удается установить по смертным медальонам с записками. Бывает, вскрываем такие медальоны, и ни словечка не видно. Но, слава Богу, технологии шагают вперед. Отправляем в Казань, в лабораторию. Там специалисты из абсолютно безнадежного бланка в итоге расшифровывают надписи», — сказала Елена Чернышева.

Она уточнила, что на прошлой «Вахте Памяти» был обнаружен мундштук, на котором боец выцарапал все подробности своей жизни – где родился, жил и проходил службу. Благодаря этому удалось найти его родственников.

«Наградные медали, с обратной стороны есть нумерация. Любая вещь – котелок, подписанная ложка с инициалами. Была ложка с надписью Иося. Это может быть часть имени, часть фамилии, часть отчества, что угодно. Сперва не придали значения. Спустя какое-то время парни, не теряя надежды, шерстили все боевые списки и архивы. В итоге нашли Иосю. Оказалось, что с таким набором букв нет ни фамилии, ни отчества, а именно единственное имя Иосиф. Действительно, он пропал в этих краях, оборвался его жизненный путь именно здесь», — поделилась Елена Чернышева.

Ранее сообщалось, что сейчас в Псковской области в Себеже проходит традиционная поисковая экспедиция. Участвуют 74 добровольца студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики». В этом году в проекте принимают участие студенты из 16 университетов России, включая МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИФИ, РАНХиГС, РТУ МИРЭА, Финансовый университет при правительстве РФ, ГУУ.

На 12-й вахте в Себеже участники занимаются раскопкой и расчисткой дотов, ведут поисковые работы с металлоискателями, изучая места сражений Великой Отечественной войны.