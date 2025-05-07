«Была ложка с надписью Иося»: в «Следе «Пантеры» назвали способы определения личности поднятых бойцов

Чаще всего имя павшего солдата удается установить по смертным медальонам с записками. Об этом член Совета Псковской областной Военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Елена Чернышева рассказала в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
«Чаще всего имя павшего солдата удается установить по смертным медальонам с записками. Бывает, вскрываем такие медальоны, и ни словечка не видно. Но, слава Богу, технологии шагают вперед. Отправляем в Казань, в лабораторию. Там специалисты из абсолютно безнадежного бланка в итоге расшифровывают надписи», — сказала Елена Чернышева.
Она уточнила, что на прошлой «Вахте Памяти» был обнаружен мундштук, на котором боец выцарапал все подробности своей жизни – где родился, жил и проходил службу. Благодаря этому удалось найти его родственников.
Ранее сообщалось, что сейчас в Псковской области в Себеже проходит традиционная поисковая экспедиция. Участвуют 74 добровольца студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики». В этом году в проекте принимают участие студенты из 16 университетов России, включая МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИФИ, РАНХиГС, РТУ МИРЭА, Финансовый университет при правительстве РФ, ГУУ.
На 12-й вахте в Себеже участники занимаются раскопкой и расчисткой дотов, ведут поисковые работы с металлоискателями, изучая места сражений Великой Отечественной войны.