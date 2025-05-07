Студенты из 16 вузов страны помогают поисковикам в Себеже

В Себеже среди лесов и болот студенты корпуса «Команда Арктики» вместе с поисковиками отряда «Забытый батальон» ищут следы погибших солдат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Российского технологического университета.
Фотография: пресс-служба Российского технологического университета
В Псковской области стартовала традиционная поисковая экспедиция. Участвуют 74 добровольца студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики». В этом году в проекте принимают участие студенты из 16 университетов России, включая МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИФИ, РАНХиГС, РТУ МИРЭА, Финансовый университет при правительстве РФ, ГУУ.
На 12-й вахте в Себеже участники занимаются раскопкой и расчисткой дотов, ведут поисковые работы с металлоискателями, изучая места сражений Великой Отечественной войны. Экспедиция организована совместно с опытными поисковиками отряда «Забытый батальон». Добровольцы не только помогают в восстановлении исторической памяти, но и осваивают азы поискового дела: учатся работать с металлоискателями, щупами и другим оборудованием.
Уже в первые дни экспедиции были сделаны интересные находки.
«Одна из первых, неожиданных и загадочных находок второго дня экспедиции — командирские звездочки с форменных фуражек Красной Армии. В таком количестве в одном месте мы нашли их впервые. Будем разбираться в истории этих звездочек», - поделился командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.
Помимо поисковых работ, у участников насыщенная полевая жизнь: базовый лагерь с электричеством от генератора, походной баней и водопроводом, вечера у костра и общение в кругу единомышленников.