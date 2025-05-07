Общество

Студенты из 16 вузов страны помогают поисковикам в Себеже

В Себеже среди лесов и болот студенты корпуса «Команда Арктики» вместе с поисковиками отряда «Забытый батальон» ищут следы погибших солдат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Российского технологического университета.

Фотография: пресс-служба Российского технологического университета

«Представьте: вы находите медальон, а в нём — едва читаемая записка с именем. Через несколько дней родные этого бойца, спустя десятилетия неизвестности, наконец узнают, где погиб их дед или прадед. Это бесценно», — рассказывает руководитель группы Софья Колотилина.

В Псковской области стартовала традиционная поисковая экспедиция. Участвуют 74 добровольца студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики». В этом году в проекте принимают участие студенты из 16 университетов России, включая МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИФИ, РАНХиГС, РТУ МИРЭА, Финансовый университет при правительстве РФ, ГУУ.

На 12-й вахте в Себеже участники занимаются раскопкой и расчисткой дотов, ведут поисковые работы с металлоискателями, изучая места сражений Великой Отечественной войны. Экспедиция организована совместно с опытными поисковиками отряда «Забытый батальон». Добровольцы не только помогают в восстановлении исторической памяти, но и осваивают азы поискового дела: учатся работать с металлоискателями, щупами и другим оборудованием.

«Это уникальная возможность для студентов прикоснуться к живой истории. Они не просто узнают о событиях прошлого, а становятся их частью, помогая восстанавливать забытые страницы войны. Особенно ценно, что в экспедиции участвуют ребята из самых разных вузов — от технических до творческих. Это объединяет поколения и регионы», - подчеркнул значимость проекта проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.

Уже в первые дни экспедиции были сделаны интересные находки.

«Одна из первых, неожиданных и загадочных находок второго дня экспедиции — командирские звездочки с форменных фуражек Красной Армии. В таком количестве в одном месте мы нашли их впервые. Будем разбираться в истории этих звездочек», - поделился командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Помимо поисковых работ, у участников насыщенная полевая жизнь: базовый лагерь с электричеством от генератора, походной баней и водопроводом, вечера у костра и общение в кругу единомышленников.