Общество

Дмитрий Месхиев: 9 мая — не только военная Победа

9 мая - это не просто военная победа, это победа страны и народа в целом в экономике, в самосознании, в движении вперед. Такое мнение высказал заслуженный деятель искусств РФ, худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев во время радиомарафона на ПЛН FM (102.6 FM).

«С моей точки зрения, в данном случае единение народа (в праздновании Дня Победы - ред.) заключается не только в победе, оно заключается в том, что страна и люди, в ней живущие, смогли после 9 мая с гордостью и высокоподнятой головой ходить по своей земле. Это победа не только военная, потому что есть некий феномен Сталина, которой принял страну в абсолютной разрухе, а к 50-му году это была страна, победившая самую большую войну. Страна с ядерным оружием, с сильнейшей экономикой. 9 мая - это не просто военная победа, это победа страны и народа в целом, в экономике, в самосознании, в движении вперед», - сказал Дмитрий Месхиев.

Напомним, радиомарафон «80 лет Великой Победы» проходит на волнах ПЛН FM (102.6 FM).

Ранее сообщалось, что юбилею Великой Победы Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина посвятит спектакль-концерт «Глядя в небеса…» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева.