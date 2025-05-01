Общество

Начинается видеотрансляция радиомарафона «80 лет Великой Победы» на ПЛН FM

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию радиомарафона «80 лет Великой Победы», который стартует на волнах ПЛН FM (102.6 FM) 7 мая, в День радио. Гостями специального эфира станут политики, представители культуры и официальные лица. В течение двух часов — с 12 до 14.00 ведущие радиостанции будут вместе с ними говорить о главном празднике страны и о мероприятиях, которые посвящены Великой Победе.

В гости к Максиму Костикову придет кинорежиссер, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев и расскажет о своей новой постановке — с 8 по 11 мая на псковской сцене пройдут показы спектакля-концерта «Глядя в небеса...».

Им на смену в студию придут советник гендиректора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян и ведущая Любовь Кузнецова. Темой их разговора станет проведение Всероссийской акции «Храним огонь Победы» в псковском регионе.

Ведущий Олег Добрынин встретится в студии с руководителем областного комитета по культуре Илианной Петровой. Она расскажет, как сфера культуры региона готовится к Дню Победы.

А завершат радиомарафон врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев и председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак. О значимости праздника с ними поговорит Константин Калиниченко.

Вспоминаем героев, говорим о главном, передаем память — от сердца к сердцу.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.