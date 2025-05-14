На «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита обратились свыше 400 псковичей

С 28 апреля по 11 мая Роспотребнадзор провел «Всероссийскую горячую линию», посвященную вопросам профилактики клещевого энцефалита. Консультационную помощь получили 414 жителей Псковского региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Основные темы обращений включали вопросы:
В числе популярных были темы индивидуальной неспецифической профилактики клещевого энцефалита, применяемым репеллентам, акарицидным средствам.
Специалисты также дали пояснения по акарицидным обработкам территорий – вопросы касались условий проведения, ответственных организаций, контроля качества обработок.
Кроме того, граждан интересовали вопросы, связанные с обращением за медицинской помощью в случае обнаружения при лабораторном исследовании клеща возбудителей инфекционных заболеваний и относительно экстренной серопрофилактики клещевого энцефалита иммуноглобулином.
Вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации по клещевому энцефалиту в России и мире, интересовали 2% обратившихся.
«Полученные данные подтверждают высокую актуальность вопросов профилактики клещевого энцефалита, что подчеркивает необходимость регулярного проведения подобных консультаций», - заключили в Роспотребнадзоре.