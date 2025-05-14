Общество

На «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита обратились свыше 400 псковичей

С 28 апреля по 11 мая Роспотребнадзор провел «Всероссийскую горячую линию», посвященную вопросам профилактики клещевого энцефалита. Консультационную помощь получили 414 жителей Псковского региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Основные темы обращений включали вопросы:

о действиях при присасывании клеща – 15%;

о клиниках, лабораторной диагностике клещевого энцефалита, получении медицинской помощи (основные признаки болезни, сроки проведения анализов для постановки диагноза, куда обращаться при появлении симптомов и т.д.) – 15%;

об адресах и графике работы лабораторий по исследованию клещей – 15%;

о вакцинации против клещевого энцефалита – 9%;

об индивидуальной профилактике и экстренной серопрофилактике клещевого энцефалита.

В числе популярных были темы индивидуальной неспецифической профилактики клещевого энцефалита, применяемым репеллентам, акарицидным средствам.

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Специалисты также дали пояснения по акарицидным обработкам территорий – вопросы касались условий проведения, ответственных организаций, контроля качества обработок.

Кроме того, граждан интересовали вопросы, связанные с обращением за медицинской помощью в случае обнаружения при лабораторном исследовании клеща возбудителей инфекционных заболеваний и относительно экстренной серопрофилактики клещевого энцефалита иммуноглобулином.

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Вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации по клещевому энцефалиту в России и мире, интересовали 2% обратившихся.

«Полученные данные подтверждают высокую актуальность вопросов профилактики клещевого энцефалита, что подчеркивает необходимость регулярного проведения подобных консультаций», - заключили в Роспотребнадзоре.