Более 120 случаев укусов клещей зафиксировали в Псковской области за неделю

С 8 по 14 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 122 человека, в том числе 32 ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельской местности, дачные участки, неорганизованные места отдыха.
По состоянию на 14 мая количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (819 человек) на 32,6% меньше, в том числе детей (210) на 35,8% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).
За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 770 человек, в том числе детей – 209.
С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 853 клеща, из них снятых с пострадавших – 543 (за неделю 96), из природных биотопов – 310.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
В 2025 году зарегистрировано 2 случая клещевого вирусного энцефалита у взрослого и ребенка.
За январь-апрель 2025 вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1069 человек, в том числе 109 детей, ревакцинировано 1725 человек, в том числе 29 детей.
В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.
В Пскове:
В Великих Луках:
В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.