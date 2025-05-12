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В Пушкиногорском районе клещ присосался в веко ребенка

Клещ присосался в веко глаза 6-летнего ребенка в Пушкиногорском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Насекомое обнаружено в области нижнего века глаза по ходу роста ресниц. После отдыха на природе семья возвращалась домой. В машине девочка уснула, во время чего паразит укусил ее. Родители немедленно обратились в приемное отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Заместитель главного врача по медицинской части, врач-инфекционист Александр Антонов, находясь на приёме, осмотрел ребенка и извлёк насекомое из мягких тканей века. «Процедура являлась не рядовой и требовала навыков и особой аккуратности в действиях. Благодаря профессионализму нашего специалиста всё прошло успешно», - отметили в комитете.

Незамедлительно девочке были рекомендованы профилактические меры. Клещ был направлен в ПЦР-лабораторию для исследования на наличие инфекций, опасных для здоровья человека. В результате проведенного анализа было выявлено, что насекомое является переносчиком боррелиоза.

Маленькой пациентке назначено лечение согласно утвержденным стандартам оказания медицинской помощи и даны рекомендации по профилактике. На 10-21 сутки пациенту необходимо посетить специалиста и сдать кровь на обнаружение антител к возбудителям клещевой инфекции.

Врачи-инфекционисты напоминают, что сезон клещевой активности в разгаре. При посещении лесов, парков и дачных участков необходимо соблюдать меры предосторожности – использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить осмотры после прогулок. В случае укуса клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью.