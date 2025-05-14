Общество

В Госдуме раскрыли мотивы правительства не закреплять выходной 31 декабря

Правительство РФ опасается, что в случае закрепления 31 декабря официальным выходным днем появится новая дискуссия о распространении праздников и на 30 декабря. Об этом 18 мая сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Считают, что если сделать обязательно 31 декабря выходным днем, то тогда уже встанет вопрос о том, давайте 30-е тоже сделаем покороче, то есть уже тогда сместится дискуссия с 31 декабря на 30 декабря», — заявил он в беседе с ТАСС, находясь на форуме «Россия – Исламский мир» в Казани.

Он выразил несогласие с соответствующей позицией, поскольку в последние годы 31 декабря и так является выходным днем. Нилов подчеркнул, что итоговое решение принимается в ручном режиме с дополнительными решениями.

По словам Нилова, правительство считает достаточными имеющиеся у него полномочия для урегулирования вопроса. При этом он отметил, что на текущий момент нет гарантий, что не повторится ситуация, когда будний день 31 декабря не изменили на выходной посредством переносов.

«Чтобы этого не было, надо закрепить 31 декабря обязательным выходным днем, а для того, чтобы не нарушать баланса, не увеличить количество выходных дней, надо 8 января сделать обычным рабочим днем», — заключил глава комитета ГД и напомнил о разработанном им соответствующем законопроекте.