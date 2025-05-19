Общество

День метрологии отмечают в мире 20 мая

Всемирный день метрологии отмечается 20 мая, чтобы подчеркнуть важность науки об измерениях в повседневной жизни.

Метрология лежит в основе многих аспектов нашей жизни: от покупок до навигации и медицины. Праздник приурочен к подписанию в 1875 году в Париже «Метрической Конвенции», которая заложила фундамент международного метрологического пространства. На основе этой Конвенции была создана Международная организация мер и весов (МОМВ) и Международное бюро мер и весов (МБМВ) во Франции.

В МБМВ хранятся эталоны метра, килограмма и других единиц. Основные понятия метрологии — измерение, средство измерений и методики. Метрология играет ключевую роль в науке, промышленности и торговле, улучшая качество жизни и защищая окружающую среду.

В России Всемирный день метрологии отмечают с 2004 года. Современная Метрологическая служба РФ включает сеть научно-исследовательских институтов и организаций. Ежегодно в преддверии праздника директора МБМВ и Международного бюро законодательной метрологии (МБЗМ) обращаются к сообществу с посланиями о важных проблемах года, пишет calend.ru.

Праздник также отмечает вклад специалистов-метрологов. С 2023 года он поддерживается ЮНЕСКО. Каждый год Всемирный день метрологии проходит под разными девизами, такими как «Измерения для здоровья», «Метрическая система для всех» и другие.