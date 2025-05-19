Общество

Сергей Вострецов: России нужна единая школьная организация

Чтобы наладить в школах воспитательный процесс и увлечь детей, нужно создавать единую школьную организацию и не включать воспитателей в штат школ. Таким мнением поделился глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы РФ VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

19 мая 1922 года принято считать днем рождения пионерского движения в СССР, когда II Всероссийская конференция РКСМ одобрила резолюцию «Детское движение».

Название, галстук, девиз «Всегда готов!» и игровые методы воспитания были позаимствованы у скаутов, но дополнены идеологическим содержанием нового советского государства.

Смотрите также Со дня создания пионерской организации исполнилось 103 года

Суть движения десятилетиями оставалась неизменной — «преданность делу коммунизма». Пионеры маршировали по Красной площади, отдыхали в лагерях, собирали макулатуру, носили значки и штудировали труды классиков марксизма.

После роспуска Всесоюзной пионерской организации День пионерии отмечают в РФ детские организации, сохранившие пионерские традиции. Прием в пионеры на Красной площади у мавзолея Ленина ежегодно организует КПРФ.

«Почему пионерское движение охватывало всех детей и в 1980 году в нашей стране было 25 миллионов пионеров? Потому что это была единственная государственная структура, которая занималась не показухой и освоением денег, а идеологией. Деньги на неё выделяло государство через школы, а рациональное использование средств и эффективность работы контролировала администрация школ, поэтому и был результат», - считает глава объединения СОЦПРОФ.

Сегодня, по его мнению, множество детских организаций существуют рядом со школой, но по сути у руководства школы нет ни интереса, ни возможности контролировать их деятельность.

«Руководители молодёжных организаций нередко пытаются "на халяву" попиариться и использовать школьную администрацию для отчёта о своей деятельности, что вызывает у неё только негатив и отторжение. Поэтому ничего хорошего и не получается. Если мы хотим просто пиара, то можно и дальше так продолжать. Но если мы хотим наладить в школах воспитательный процесс и увлечь детей, то надо создавать единую школьную организацию, а воспитателей не включать в штат школ, выделяя на мероприятия, зарницы, ГТО и другое деньги из бюджета — тогда результат будет стопроцентным! Со всеми вытекающими последствиями! Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ уже десятки лет к этому призывает, но пока большое ухо остаётся глухо!» - прокомментировал политик Сергей Вострецов.