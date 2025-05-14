Общество

Со дня создания пионерской организации исполнилось 103 года

После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советской России стали возникать детские организации, группы и объединения. Коммунистическая партия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию.

Фото: Государственный архив Псковской области / Прием в пионеры в Пскове в 1978 году

19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».

В 1924 году ей было присвоено имя В.И. Ленина. А после 7-го съезда комсомола в 1926 году, на котором было принято постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина».

Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.

В начале 1930-х годов объединения пионеров стали создаваться в школах. Всесоюзная пионерская организация строилась по так называемому школьному принципу: класс — отряд, школа — пионерская дружина. В пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа, создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры.

В годы Великой Отечественной войны организовалось массовое тимуровское движение. Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая, пишет calend.ru.

День же создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, 19 мая, официально отмечался в СССР как праздник пионерского движения — День пионерии, который являлся в СССР одним из главных праздников советских школьников.

В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое существование. Сперва предпринимались попытки ее реформирования, но в прежнем масштабе создать детскую и юношескую организацию не удалось. Появилось множество других общественных организаций – преемников пионерской, образованных с участием детей и в их интересах.

Новый Союз пионерских организаций появился в 1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и движений.

День пионерии в настоящее время неофициально отмечается некоторыми детскими организациями и компаниями, занятыми в сфере организации детского досуга. Ряд мероприятий для пионеров по всей стране проводятся также силами Коммунистической партии Российской Федерации.

Напомним, сотрудники Государственного архива Псковской области рассказали, чем занимались псковские пионеры около 100 лет назад.

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Ранее Государственный архив Псковской области к празднику представил «Календарь школьника» 1985 года.

Также было опубликовал письмо пионеров из Германии о проблемах с учителями.