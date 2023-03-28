Общество

«Нехорошая квартира»: псковичи жалуются на антисанитарию и следы кошек в сданном жилье

Несколько лет жильцы псковской многоэтажки терпели зловонный запах, доносящийся из квартиры на восьмом этаже. Жильё сдавалось в аренду, и что происходило за закрытой дверью, до сих пор до конца не понятно. Как только собственники смогли попасть на порог, они ужаснулись увиденному: повсюду лежали экскременты животных и горы мусора, вонь стояла невыносимая.

Пока хозяева квартиры пытались навести хоть какой-то порядок, зоозащитное сообщество города забило тревогу. Люди озаботились судьбой животных, возможные следы которых наблюдались в помещении, в соцсетях стали появляться призывы не сдавать жильё тому самому арендатору, которая уже была замечена в порче чужого имущества. Обозреватель Псковской Ленты Новостей узнала подробности этой истории.

Мусора по пояс

В 2019 году Анна (имя изменено по её просьбе — прим. ред.) решила сдать свою трёхкомнатную квартиру на Сиреневом бульваре в аренду. На предложение откликнулась Ирина Ш., которая заявила о намерении снять помещение для проживания вместе со своей престарелой бабушкой и одним котом. Потенциальный арендатор выглядела чистоплотно и никаких опасений не вызывала, поэтому Анна согласилась предоставить ей жильё.

Стороны заключили договор (копия имеется в распоряжении редакции), согласно которому наниматель обязалась своевременно вносить плату за аренду и коммунальные платежи, а по окончании найма сдать помещение и находящееся в нём имущество в надлежащем состоянии. Опись мебели и техники прилагалась.

Спустя год собственнице позвонил сосед и сообщил о неприятном запахе, который доносится из сданной квартиры. Анна связалась с арендатором и сообщила о желании приехать в гости, такая возможность была предусмотрена договором. Однако Ирина попросила не нарушать покой бабушки, которая якобы плохо себя чувствовала после перенесённого инсульта. Собственники — Анна и её муж — поверили, пожалели пенсионерку и никуда не поехали.

Через какое-то время они всё же решили заглянуть к арендатору в связи с образованием задолженности по оплате жилья. Ранее все платежи вносились в срок. Но в квартиру попасть не удалось — арендатор отказалась открыть дверь, так как хозяева не предупредили о своём визите заблаговременно. Анна и её муж немного потоптались на пороге, почувствовав, что из квартиры доносятся неприятные ароматы. «Она уверяла, что это от подгузников — мол, бабушка лежачая. Мы и в это поверили», - рассказала псковичка. В итоге договорились встретиться с арендатором возле подъезда и вместе пойти оплачивать долг за коммунальные услуги. Впредь арендатор платила исправно, собственники больше её не беспокоили.

В 2023 году семья Анны решила перебраться в свою квартиру и заблаговременно предупредили арендатора о необходимости освободить помещение в течение месяца, как и было прописано в договоре. Однако в условленную дату арендатор не съехала. Хозяева снова явились без предупреждения, стали стучаться в дверь, но Ирина отказалась открыть и вызвала участкового.

Только с полицейским собственники смогли переступить порог и были шокированы тем, во что превратилась их квартира. Повсюду виднелись кошачьи экскременты и шерсть — на полу, мебели, технике. Следы кошачьей жизнедеятельности были на газовой плите, на обеденном столе, чуть ли не на каждом клочке дивана и каждом сантиметре пола.

«Участковый тоже был в ужасе от увиденного. Я зашла в свою спальню — там мусора по пояс, - поделилась Анна. - Она вообще за ними [котами — прим. ред.] не убирала. Я не понимаю, как коты жили в таких условиях. Это жуть».

Фото предоставлено собственниками

При этом самих животных в помещении не было обнаружено. Бабушку тоже никто никогда не видел — ни арендодатели, ни соседи. Последние лишь замечали характерный запах и слышали за стеной звуки, похожие на мяуканье котов. Собственники предполагают, что в квартире содержалось большое количество животных, судя по лужам и кучам фекалий.

Арендатора попросили немедленно покинуть помещение. Однако Ирина отказалась, сославшись на необходимость забрать личные вещи, и заявила о намерении самостоятельно вывезти из квартиры мусор.

После скандалов и повторного вызова полиции 20 марта арендатор всё же съехала. Порядок в квартире она так и не навела, но свои личные вещи прихватила. Неприятно пахнущие пакеты погрузили в нанятую для переезда машину и увезли в деревню в пригороде. Водитель автомобиля нам рассказал, что оставил груз на территории частного дома, который охарактеризовал как «очень красивый и дорогой». Что было в пакетах, он не знает - «вещи какие-то, посуда гремела».

Слой шерсти и фекалий

Тем временем собственники квартиры на Сиреневом бульваре пытались бороться с апатией и гневом. От арендатора им достался долг по оплате коммунальных услуг и абсолютно непригодная для жизни квартира. Стойкий специфический запах не исчез даже после того, как из помещения вынесли всю мебель и технику, сняли покрытие полов. В этом мы убедились лично, заглянув в злополучное жильё. Ароматы далеко не ванили ощущались с первого этажа, а в лифте запах животных, который сложно с чем-либо перепутать, стал более отчётливым.

«Я такое только по телевизору видел, когда показывали, как какая-то бабулька собирала в доме котов», - с порога стал делиться впечатлениями работник, освобождавший помещение от мусора.

Он и его напарник встретили нас в респираторах, без средств защиты находиться в квартире было крайне сложно. Неприятный запах впитался в бетонные стены и полы.

«Стиральную машину выбросили, холодильник тоже. Вот туалет — всё размазано, подоконники такие же. Ламинат был во всей квартире, он вздулся. Здесь была детская — диван, компьютерный стол, шкаф. Всё было загажено, всё выкинули. А тут мы не выгребли еще до конца, смотрите, какой слой шерсти и фекалий, - работники провели нам экскурсию. - Даже в телевизор нагадили, в ящики в комнатах и на кухне. Везде валялись использованные шприцы и какие-то таблетки. А здесь была спальня, тут за кроватью лежала гора грязной посуды».

Также на полу нашли пакетики из-под кошачьего корма, других товаров для животных не было замечено.

В оконных рамах до сих пор лежат полчища мёртвых насекомых, на подоконниках виднеются коричневые разводы, на порогах остались следы шерсти. В подъезде на момент нашего визита царил настоящий хаос: мешки с мусором, грязная техника. Всё это источало ужасный запах. «Видели бы вы, как люди на нас смотрели, когда мы мебель выносили. Даже крестились, мол, неужели так люди могут жить, просто уму непостижимо», - вспомнил работник.

Всю испорченную мебель и технику отвезли на свалку. По словам хозяев, грузчики, наверное, могли бы многое рассказать: приехали в чистой одежде, хотя их предупредили, что лучше одеться в то, что не жалко. Но ребята не предполагали, что всё настолько плохо.

Теперь собственникам предстоит сбить оставшуюся плитку и вызывать клининговую службу. Псковичи надеются, что вывести запах получится, после предстоят дорогостоящий ремонт, покупка новой мебели и техники. Пока что семья с двумя детьми вынуждена жить у родственников.

Анна заметила, что не планирует обращаться в суд с иском о возмещении материального ущерба во избежание траты времени и нервов. Однако она переживает за животных, следы которых замечены в её жилье. Женщина предположила, что их могли перевезти в другую съемную квартиру, хозяева которой даже не подозревают, что их ждёт.

Шкурки норки, мошки и коты

Ранее Ирина Ш. уже оказывалась в подобной ситуации и выступала ответчиком по гражданскому делу, решение по которому опубликовано на сайте Псковского городского суда. Собственник квартиры, которую псковичка арендовала по договору от 5 сентября 2018 года, обратилась в суд с иском о возмещении материального ущерба.

По условиям договора совместно с арендатором в квартире должна была проживать её бабушка. По факту же хозяйка, которая в связи с неоднократными жалобами соседей на неприятный запах решила проверить состояние своего имущества, обнаружила в жилом помещении 18 кошек. «Полы квартиры в коридорах и трех комнатах, покрытые паркетной доской, а также пол помещения кухни с пробковым покрытием, имели бурые пятна по всей площади; по всему пространству квартиры имелся устойчивый запах следов испражнения животных», - говорится в решении по делу.

Порог балкона в квартире на Сиреневом бульваре

В суде представитель ответчика пояснила, что кошки находились в квартире не весь период действия аренды, а лишь несколько дней в декабре и только в одной комнате. Отмечалось, что на момент заключения договора помещение требовало косметического ремонта, а причиной появления неприятного запаха стали санузел и водопровод в старом доме.

В суде также выступили соседи, которые подтвердили наличие неприятного запаха, одна из свидетелей назвала его «трупным». По словам жильцов, в начале 2019 года, когда арендаторы уже выехали из квартиры, запах исчез.

Один из свидетелей, который является отцом истицы и присутствовал при подписании договора, вспомнил, что арендаторы просили разрешения проживать в квартире с животными. Но речь шла об 1-2 питомцах. В декабре 2018 года мужчина пришел в квартиру, и увидел, что во всех комнатах квартиры находились коты, их было более 15-ти.

«В прихожей все было разбросано, на кухне с плиты были сняты все горелки и решетка. В раковине было много грязной посуды, висела липкая лента с мошками. В ванной комнате на веревке висели шкуры норки в большом количестве, они сохли. Имелся неприятный запах, весь потолок был в мошках. По всей квартире на полу были бурые пятна. От запаха кошачьей мочи в квартире не избавиться до сих пор. Единственным чистым местом был туалет», - рассказал он в суде.

Санузел на Сиреневом бульваре после первичной очистки

Судебная экспертиза подтвердила, что материальный ущерб возник именно в результате проживания арендатора с животными. Доводы о порче имущества по иным причинам были признаны необоснованными, так как противоречили показаниям свидетелей и представленным в суд снимкам с изображением множества кошек. В итоге суд обязал Ирину Ш. возместить материальный ущерб в размере более 70 тысяч рублей и оплатить судебные расходы.

Стены не прозрачные

Нам удалось связаться с Ириной Ш. Она подтвердила, что уже много лет снимает квартиры и дома. По её словам, за 7 лет было только два конфликта, все остальные договоры расторгались с записью об отсутствии претензий. «При том, что денежную компенсацию я выплачивала хозяину только один раз (мужчина попросил заменить ламинат, изначально убитый и поэтому впитавший и запах, и кошачьи "следы"). Я заплатила за ламинат тут же, на месте», - заявила Ирина Ш.

Она также рассказала, что ранее возвращала реставрационной мастерской две квартиры - двухкомнатную и трёхкомнатную. Эти помещения официально снимались исключительно для кошек. «Приходили принимать двое - инженер организации и начальник ремонтной бригады. У меня на руках акты, в которых сказано, что претензий ко мне нет, квартиры сданы в идеальном состоянии. В акте на квартиру на Гецентова, 9 написано, что она возвращена мною в лучшем состоянии, чем была мне передана», - заявила наша собеседница.

Квартиру на Сиреневом бульваре, о которой шла речь выше, она сняла в конце июля 2019 года «для нужд своей семьи». По поводу беспорядка в помещении Ирина Ш. заявила, что просила собственников дать ей время на подготовку квартиры к сдаче и проведение генеральной уборки. Однако, по её словам, такой возможности предоставлено не было.

Квартира на Сиреневом бульваре

Она заметила, что ей угрожают направлением жалобы по поводу содержания в квартире кошек, которых якобы не кормили, в связи с чем животные «умирали от голода», «и повсюду лежали трупы». «Но такого не было?» - уточнили мы в ходе телефонного разговора с Ириной. «А где доказательства?» - прозвучало в ответ.

Ирина Ш. считает, что жалобы на содержание животных ненадлежащим образом ни чем не подкреплены, так как «стены в квартире непрозрачные». Она обратила внимание, что впервые за 4 года хозяева вошли в квартиру именно тогда, когда она сама вызвала полицию: «Два наряда полиции ходили по квартире и не видели ни кошек, ни недостойного содержания».

Кроме того, Ирина рассказала, что сама подала заявления в полицию - с жалобой на шантаж и вымогательство. По её словам, люди, у которых она арендовала квартиру, «набрали много кредитов и нуждались в деньгах», в связи с чем в арендуемое помещение якобы постоянно приходили то коллекторы, то приставы. Бывший арендатор сообщила о наличии аудиозаписи телефонного разговора, в ходе которого с неё требовали средства. Также она уверяет, что вымогатели били её в лицо, и сцена рукоприкладства записана на видео. «Это чисто денежный финансовый конфликт, он будет решаться полицией и судом», - заверила Ирина Ш. и подчеркнула, что подключение журналистов к данному вопросу может лишь навредить животным.

Мы заверили, что ставим целью лишь защиту прав братьев меньших, и попросили развеять опасения псковичей, обеспокоенных судьбой кошек. В частности, речь идёт о животных из Мариуполя, которых Ирина Ш. приняла в свой частный приют в прошлом году.

В ответ она сказала, что никто из «мариупольских» котов ни разу не переступил порог указанной выше квартиры. Псковичка добавила, что всю информацию о своих подопечных выкладывает на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Там есть и фотографии мариупольцев, достаточно подробный рассказ об их судьбе, начиная с июля. В приютскую группу я тоже сегодня-завтра размещу всю информацию, могу дать ссылку», - рассказала наша собеседница в ходе беседы 24 марта. Она подчеркнула, что скрывать ей нечего. На вопрос о том, много ли животных сейчас находится на её попечении, Ирина ответила: «Да». Место их содержания она не указала, но пообещала пригласить в гости, как только убедится в том, что мы намерены защитить четвероногих.

В настоящее время профиль Ирины Ш. является закрытыми, как и полгода назад, когда горожане уже пытались прояснить судьбу животных из Мариуполя. Группу приюта нам вовсе не удалось найти: переход по ссылке из шапки профиля никуда не ведет. Одна из последних записей, касающихся четвероногих «беженцев», была опубликована 6 февраля: Ирина Ш. сообщила, что в июле в «мариупольском» карантине вспыхнула эпидемия, которая унесла жизни, и делилась опытом сотрудничества с благотворительным фондом.

За последние дни Ирина разместила на своей странице ряд саркастичных постов, в которых комментирует «гуляющие по местным зоочатам сообщения». Помимо этого, она сообщила, что на днях неизвестные люди пытались проникнуть на территорию её дома и опрашивали соседей.

В переписке с журналистом ПЛН Ирина Ш. заявила, что знает о том, «что граждане писали в личных сообщениях, и что они отправили в редакцию», а также рассказала о поступающих в её адрес смс-сообщениях с «угрозами в стиле 90-х».

«Теперь "прояснять ситуацию" вокруг "моей деятельности" будет полиция, прокуратура, а затем суд. Я весь этот весенний бред даже комментировать не буду», - подытожила она.

В данном материале мы постарались объективно описать эту историю, однако очевидно, что ставить в ней точку рано — остаётся масса вопросов. Рассчитываем, что ответы на многие из них мы получим уже скоро. Редакция направила запрос в адрес начальника УМВД России по Псковской области. О поступившем ответе мы обязательно проинформируем читателей.

Ульяна Ловыгина