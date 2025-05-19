Общество

«Полно трупов! Тут ад»: псковичи разбирают завалы в квартире, где содержали около 50 котов. ВИДЕО

Неравнодушные псковичи разбирают завалы в квартире, где содержали около 50 котов, сообщили волонтёры в соцсети «ВКонтакте».

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«Едем все вывозить оставшихся в живых, полно трупов! Тут ад, такого никто не ожидал!» - поделились волонтеры.

Напомним, в ночь на 21 мая зоозащитники изъяли 44 кошки, которые содержались в антисанитарных условиях в квартире многоэтажки на проспекте Энтузиастов в Пскове.

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Содержавшая животных женщина помещена в медицинское учреждение.