Общество

Новые способы ликвидации очагов борщевика Сосновского апробируют в Псковской области

В Псковском регионе началось внедрение новых современных способов ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского с помощью беспилотных авиационных систем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Первая апробация такого инновационного метода прошла в Локнянском муниципальном округе, где беспилотники успешно применялись для точного нанесения химических веществ на зараженные участки.

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Этот подход позволяет быстрее и безопаснее бороться с борщевиком, минимизируя риски для окружающей среды и здоровья людей. В настоящее время подрядчиками заключены договора с шестью муниципальными образованиями на обработку более 320 гектаров земель с использованием этой технологии.

В правительстве отметили, что новые методы борьбы с борщевиком позволят снизить распространение сорного растения и помогут сохранить природное наследие региона.

Напомним, Россельхознадзор рассчитывает в 2025 году победить борщевик Сосновского с помощью нового средства биологической защиты.