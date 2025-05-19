Общество

Великолукским осужденным рассказали, куда можно обратиться в трудной жизненной ситуации

Встреча с заведующей отделением ночного пребывания по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Центра социального обслуживания в городе Великие Луки Татьяной Зверевой прошла в рамках деятельности «Школы подготовки осужденных к освобождению» в следственном изоляторе № 2, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие состоялось на основании действия соглашения о сотрудничестве в сфере осуществления функций пробации. Специалист рассказала отбывающим наказание о порядке принятия в центр граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, ознакомила с условиями размещения и нахождения, перечнем оказываемых государственных услуг, разъяснила вопросы получения помощи в рамках социального контракта.

Как отметили в учреждении, наличие центра и возможности обратиться за помощью для тех, кто сталкивается со сложными обстоятельствами после освобождения из мест лишения свободы, – это важная составляющая ресоциализации для граждан, не имеющих жилья и нуждающихся в социальной помощи и человеческом участии.