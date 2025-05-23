Общество

Борщевик скосили в усадьбе Строгановых в порховской деревне Волышово

В деревне Волышово Порховского муниципального округа закончили очистку паркового массива усадьбы Строгановых от борщевика и прочей сорной растительности, сообщили в Telegram-канале усадьбы.

Фото здесь и далее: Усадьба Строгановых / Telegram

Работа велась в течение прошлой недели и затронула значительную площадь зелёных насаждений. Борьба с вредоносной растительностью была проведена в рамках планового благоустройства территории усадьбы. Большие участки зеленых массивов, покрытых густыми зарослями, привели в порядок. Вся территория теперь свободна от сорняков, достигающих высоты человеческого роста.

«Теперь парадный круг усадьбы радует глаз аккуратно выкошенной травой, а вдоль дороги до деревни Дорогини больше нет высоких зарослей! Всё для того, чтобы посещение усадебного парка было комфортным», - отметили в усадьбе.

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Ранее в усадьбе Строгановых в деревне Волышово Порховского муниципального округа состоялась масштабная уборка.