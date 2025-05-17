Культура

Стартовали летние работы по преображению усадьбы Строгановых

В усадьбе Строгановых в деревне Волышово Порховского муниципального округа состоялась масштабная уборка, объединившая сотрудников концерна «Компенз» и студентов технологического колледжа, сообщается в Telegram-канале усадьбы.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Усадьба Строгановых»

«Под руководством службы главного инженера "Компенз" мы установили помещение для охраны и подключили электроснабжение. Это важный шаг для обеспечения сохранности усадьбы и создания комфортных условий для будущих реставрационных работ. Теперь усадьба под нашей надежной охраной. Вместе мы трудились над тем, чтобы территория преобразилась: обкашивали траву, обрезали кусты, собирали мусор и вырубали сухостой. Мы уделяем особое внимание сортировке отходов, и сухостой, который мы вырубили, переработаем в мульчу и передадим местным жителям для хозяйственных нужд!» - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это вклад в разумное использование ресурсов и поддержку местного сообщества.

«Сейчас мы активно разрабатываем долгосрочную программу возрождения усадьбы. В наших планах реставрация зданий, благоустройство парка и создание современного визит-центра, который станет точкой притяжения для туристов и центром притяжения для всех местных жителей!» - добавили в Telegram-канале усадьбы.