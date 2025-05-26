Общество

В ГД внесли законопроект о пенсии детям, зачатым методом ЭКО после смерти отца

Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым внесла в Госдуму законопроект, который гарантирует страховую пенсию по потере кормильца детям, зачатым с помощью биомедицинских технологий после смерти отца.

Ранее Конституционный суд РФ признал не соответствующими конституции несколько положений ст. 10 федерального закона «О страховых пенсиях» - в той мере, в какой они не допускают назначения пенсии по потере кормильца таким детям, пишет ТАСС.

«Проектом федерального закона предлагается определить новый вид социальной пенсии - социальная пенсия детям, рожденным по истечении 300 дней со дня смерти лица, отцовство которого установлено в судебном порядке, и предоставить таким детям аналогичные права, которые предусмотрены в действующем законодательстве для детей, оба родителя которых неизвестны», - говорится в пояснительной записке.