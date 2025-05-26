Общество

День Победы в этом году особенный – Александр Козловский

Память о Великой Отечественной войне в Псковской области будут чтить весь год. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«9 Мая - всегда ожидаемый нами праздник, к нему проходит серьезная подготовка. Действительно, у нас праздник получился. В наших городах больших, маленьких пошли парады, прошли шествия. Нам всегда нравится участвовать в шествии "Бессмертного полка", это превратилось в традицию, когда мы несем фотографии наших родственников, наших родных, тех, кто защищал нашу Родину в те далекие годы. Благодаря им на сегодняшний день мы имеем возможность жить, воспитывать детей. Это были трагические годы, которые пережили наши предки, наши деды. Потом следующие поколения восстанавливали разрушенную страну», — напомнил Александр Козловский.

Он отметил, что город Великие Луки был разрушен до основания, оставалось всего лишь несколько строений.

«Но сегодня мы ходим по современному зеленому городу, и это все благодаря тем поколениям, которые его восстанавливали, которые делали его промышленным, которые развивали его. Сегодня мы говорим слова благодарности. День Победы в этом году особенный, это Год защитника Отечества, все мероприятия торжественные, они проходили не только в сам праздник, 9 Мая, но и до. Будут проходить и после», – добавил парламентарий.