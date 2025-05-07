Парад Победы и «Бессмертный полк» в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционная ежегодная колонна движения «Бессмертный полк» и Парад Победы вновь прошагали по улицам Великих Лук, города, удостоенного почётного звания «Город Воинской Славы».
Юбилейное событие, посвящённое 80-летию Победы, объединило тысячи великолучан, чтобы выразить уважение своим предкам — участникам Великой Отечественной войны, и чествовать ветеранов. Парад начался с торжественного марша военных подразделений, символизирующего силу и единство страны.
Подобнее о шествии смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.