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«Дневной дозор»: Надо ли исключить обществознание из программы средней школы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему исключения обществознания из программы средней школы. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

С 1 сентября 2025 года в российских школах планируют исключить обществознание из программ 6-х и 7-х классов, а освободившиеся учебные часы занять уроками истории. Делать это планируют постепенно в течение двух лет, дальше планируют убрать из расписания восьмиклассников со следующего учебного года, а 1 сентября 2026 года его будут преподавать только для учеников 9-11-х классов.

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Раньше считалось, что данной дисциплине, наоборот, надо уделять больше внимания, чтобы ученики с детских лет понимали, как устроено современное общество и государство, и разбирались в общественно-политической жизни и экономике. Обществознание как предмет было необходимо, чтобы подготовить будущего гражданина.

Существует различные мнения на этот счет. Одни эксперты считают, что отмена обществознания — это большая ошибка, и нашему государству нужно воспитывать разбирающихся в политике, патриотически настроенных граждан. Другие полагают, что для школьников 6-8 классов слишком рано преподавать основы общественного устройства — наоборот, в условиях и без того переполненной школьной программы это загрузит их еще больше.

Третье мнение в своих Telegram-каналах выражают некоторые оппозиционные журналисты и блогеры. Они усмотрели в отмене обществознания в средних классах попытку борьбы с тем, чтобы у нас в стране выросло просвещенное поколение, и считают, что государству наоборот выгодно, чтобы люди не понимали, как устроена общественно-политическая система в России и зарубежных странах. Мол, когда люди разбираются в политике, видят разницу в российской политической системе и зарубежных демократиях, понимают, что такое конституционный строй, разделение власти, федерализм, местное самоуправление, гражданское общество, конкурентные выборы, то ими сложнее управлять. Многие недооценивают предмет «обществознание», хотя он является для современного человека одним из ключевых, давая представление о мировоззренческих вещах. Сегодня Россия стоит перед серьезными мировыми вызовами и находится в идеологическом противостоянии со странами Запада, казалось бы, необходимо наоборот усилить политическое воспитание будущих сограждан, поэтому возникает вопрос, почему решили отменить этот предмет в средних классах? Какое мы тогда вырастим общество? Все-таки в последнее время появилось много новых дисциплин, как «разговоры о важном» и основы православной культуры!

Так все-таки, важно ли обществознание школьникам? Влияет ли этот предмет на их дальнейшую жизнь? Должны ли дети, начиная с 6-х классов, знать основы законов и такие понятия, как герб, флаг и Конституция? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор».

Серьезнейшей ошибкой считает такое решение министерства просвещения педагог, преподаватель и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. В свое время она преподавала в школе историю и обществознание, участвовала в составлении федеральных учебников по этому предмету и была экспертом по проверке ЕГЭ по истории и обществознанию. Она не согласна с мнением, что в 6–8 классах дети не способны понять этот предмет. По ее убеждению, все зависит от преподавания.

«Это один из базовых предметов, который дает в явном виде понимание жизни и организации современного общества, позволяет детям не только видеть, но и понимать, кто и что представляет в современном мире, а также определять направление собственного развития, чтобы гармонично и постепенно интегрироваться в различные сферы жизни общества. Поэтому вопрос о том, почему его убирают, честно говоря, у меня адекватного, внятного ответа не находит. Я считаю, что это одно из самых неудачных преобразований, которое на сегодняшний день планируется министерством просвещения. Ведь не разъяснять детям, как устроено современное общество, значит, обрекать их на серьёзные проблемы. Тем более в этом возрасте, 6-7-8 класс, в наилучшей степени есть возможность у детей создать представление о закономерностях развития общества. Чтобы в будущем обсуждать теоретические аспекты жизни людей, нужно понимать, что они живут в этом обществе уже сейчас. Как можно не понять, что такое семья, если это одна из ключевых тем этого возраста? Что такое герб, гимн? Они же должны это знать. Хотя они не смогут сразу же понять текст Конституции, но если объяснить им его суть, то они смогут осознать, что такое основной закон».

Директор гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова напомнила, что изначально этот предмет предназначался для учеников 10-11 классов, так как включал в себя такие сложные для детского понимания понятия, как право, экономика и основы государственности, поэтому такое изменение учебного плана считает правильным.

«Я не думаю, что отмена предмета для 5-8 классов как-то очень повлияет на глубокие знания людей. Если внимательно изучить учебный план, который сейчас предлагает министерство просвещения, то можно увидеть, что сейчас в нём две истории и одно обществознание, а в будущем будут две истории и один предмет — "Краеведение". Это не изобразительное искусство, а историческая общественная наука. Все-таки знания в этом возрасте нужно давать научные и фундаментальные. Я имею в виду, что у учителей истории и обществознания нагрузка не изменится, а дети смогут больше изучать историю как предмет и историю родного края, я это поддерживаю. Поэтому я считаю, что выбор правильный».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов согласен с мнением Татьяны Фомченковой о том, что ученики 6-7 классов вряд ли понимают те сложные процессы и явления, которые описаны в предмете «Обществознание», но 8-11 класс — это уже другое дело.

«То, что для современного гражданина Российской Федерации важны знания о правах человека, об основах государственной жизни, управления страной, это действительно так. Мне кажется, даже поспорить сложно с этим вопросом. Сегодня предмет "Обществознание" включает достаточно широкий диапазон, рассказывающий о жизни нашего общества. Туда входит философия, правоведение, экономика, политология, социальная психология. Поэтому, в общем-то, разбросать это на годы школьной жизни - достаточно непростая задача. Я бы, например, конечно, в шестых-седьмых классах сильно не нагружал детей этими науками, поскольку уровень осознания в этом возрасте не позволяет в полной мере понять и запомнить краткий курс этих наук. Что касается восьмого-одиннадцатого классов, то здесь, мне кажется, курс должен обязательно сохраниться, так как ребенок, выходящий из школы во взрослую жизнь, должен иметь определенные знания об основах государства, об основных правах и свободах человека-гражданина, об экономике, о многих вещах, которые ему пригодятся в жизни. И в принципе он должен знать, как устроена современная жизнь в нашем обществе».

Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы "Патриот"» Анатолий Мультах тоже считает, что обществознание является очень важным предметом для школьной программы и учеников, он описывает жизнь, а жизнь надо знать, поэтому убирать его ни в коем случае нельзя.

«Обществознание — важный предмет. Нужно знать, что нас окружает, понимать устройство общества. Например, 10 лет назад в Пскове проводили опрос: "Назовите трёх Героев Советского Союза, которые были уроженцами города". Знаете, что ответили люди? Пётр I и княгиня Ольга, а ещё кого-то назвали. Хоть я не очень отдаленно отношусь к этой теме, но тем не менее считаю, что обществознание нужно изучать».

Депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук Андрей Маковский отмечает, что обществознание — это один из самых нужных предметов гуманитарного направления, как история и русский язык. Но то, что его хотят убрать из программы 6–8 классов, считает весьма логичным: в таком возрасте у детей еще нет как такового понимания финансовой и правовой системы, да и самого понятия «общество», отмечает депутат.

«Если посмотреть на преподавание в высшей школе, все курсы длятся год-два максимум, и всё в головах укладывается. Обществознание — это не история о том, когда пришел парень в пятый класс и ему сказали, что есть источники права, и по ним нужно жить. Вряд ли в пятом классе ты понимаешь, что такое традиции, в юридическом ключе правовые нормы, диспозиция, санкция. Ты просто заучиваешь текст без понимания. Понимать и уметь применять полученные знания, я думаю, можно в старших и средних классах школы. Конечно же, в восьмом классе обществознание надо бы оставить. Многое зависит от педагогов и от самих учеников. Его точно нужно оставить. В старшей школе он необходим, особенно в девятом классе. Нужно, чтобы был ЕГЭ и ОГЭ по этой дисциплине. Собственно говоря, я бы оставил и в восьмом классе. Считаю, что он необходим. Честно говоря, в начальных классах у меня не было обществознания. Возможно, оно там было, но точно я помню его только с седьмого класса. Осознанное понимание пришло ко мне только в девятом».

Так же, как и все наши предыдущие спикеры, член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области, председатель Совета регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова отмечает важность обществознания для учеников. Она не считает, что у учеников среднего звена есть проблемы с пониманием предмета, ведь все учебные пособия пишутся под их возраст.

«Обществознание — это предмет, который объединяет несколько дисциплин. Он действительно очень востребован, в том числе при поступлении в вуз. На уроках обществознания изучают историю, право, семейные отношения и другие важные темы, которые формируют основу государства и понимание государственности. Если этот предмет ранее входил в учебные программы, его стоит сохранить. Учебники всегда ориентированы на возраст учащихся, для которых предназначен материал. Я считаю, что если его преподавали раньше, то содержание должно быть понятным для детей. Все учебные программы проходят экспертизу. Думаю, это всё нужно».

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова традиционно для выпусков «Дневного дозора» представляет две точки зрения — свою и ребят из школьного учебного самоуправления и Детсовета. По ее личному мнению, обществознание формирует у учеников основы правовой грамотности, развивает критическое мышление и понимание различных социальных процессов, поэтому убирать этот предмет из программы 6-7 и 8 классов не надо. Что же касается детского мнения... Многие ребята отметили, что при всей сложности предмета, именно он помог им определиться с будущей профессией.

«Его сложность требует постепенного, последовательного изучения. И именно 6, 7 класс и дети, которые сейчас выпускники, отмечают, что он дал возможность понимания процессов, которые происходят вокруг, что люди разные, что у каждого своё мировоззрение. Уже в старших классах сложные темы разбираются более подробно, когда у детей уже есть хотя бы минимальное понимание предмета. Мне кажется, исключить из среднего звена обществознание - большая ошибка, потому что за два-три года старших классов просто невозможно глубоко разобрать весь материал, который дарит детям изучение обществознания. Этот учебный курс еще несет в себе и профориентационную нагрузку. Изучение обществознания позволяет ребенку определиться, что ему нужно изучать в дальнейшем поглубже, какое направление - экономическое, правовое, политологическое, может быть, и изучение принципов общественного сознания, мироздания дает для ребёнка серьёзную основу для выбора дальнейшей профессии».

На сегодняшний день, действительно, большое количество выпускников выбирают обществознание как предмет для сдачи ОГЭ или ЕГЭ, и то, что к такому предмету можно подготовиться за год или за два, вызывает сомнения.

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По итогам сегодняшней программы мы увидели срез мнений. Часть наших комментаторов недовольна отменой курса обществознания для учеников средней школы. Вторые же считают, что отмена предмета для детей 6-8 классов — решение весьма рациональное.

Если мы хотим, чтобы у нас было большое количество просвещенных граждан, которые понимают, в какой стране и в каком обществе они живут, когда они понимают свои гражданские права и их отстаивают, то предмет нужно оставить в образовательной программе, а вот решение министерства просвещения оставляет желать лучшего.

Александра Братчикова