«Дневной дозор»: Надо ли исключить обществознание из программы средней школы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему исключения обществознания из программы средней школы. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
С 1 сентября 2025 года в российских школах планируют исключить обществознание из программ 6-х и 7-х классов, а освободившиеся учебные часы занять уроками истории. Делать это планируют постепенно в течение двух лет, дальше планируют убрать из расписания восьмиклассников со следующего учебного года, а 1 сентября 2026 года его будут преподавать только для учеников 9-11-х классов.
Раньше считалось, что данной дисциплине, наоборот, надо уделять больше внимания, чтобы ученики с детских лет понимали, как устроено современное общество и государство, и разбирались в общественно-политической жизни и экономике. Обществознание как предмет было необходимо, чтобы подготовить будущего гражданина.
Существует различные мнения на этот счет. Одни эксперты считают, что отмена обществознания — это большая ошибка, и нашему государству нужно воспитывать разбирающихся в политике, патриотически настроенных граждан. Другие полагают, что для школьников 6-8 классов слишком рано преподавать основы общественного устройства — наоборот, в условиях и без того переполненной школьной программы это загрузит их еще больше.
Третье мнение в своих Telegram-каналах выражают некоторые оппозиционные журналисты и блогеры. Они усмотрели в отмене обществознания в средних классах попытку борьбы с тем, чтобы у нас в стране выросло просвещенное поколение, и считают, что государству наоборот выгодно, чтобы люди не понимали, как устроена общественно-политическая система в России и зарубежных странах. Мол, когда люди разбираются в политике, видят разницу в российской политической системе и зарубежных демократиях, понимают, что такое конституционный строй, разделение власти, федерализм, местное самоуправление, гражданское общество, конкурентные выборы, то ими сложнее управлять. Многие недооценивают предмет «обществознание», хотя он является для современного человека одним из ключевых, давая представление о мировоззренческих вещах. Сегодня Россия стоит перед серьезными мировыми вызовами и находится в идеологическом противостоянии со странами Запада, казалось бы, необходимо наоборот усилить политическое воспитание будущих сограждан, поэтому возникает вопрос, почему решили отменить этот предмет в средних классах? Какое мы тогда вырастим общество? Все-таки в последнее время появилось много новых дисциплин, как «разговоры о важном» и основы православной культуры!
Так все-таки, важно ли обществознание школьникам? Влияет ли этот предмет на их дальнейшую жизнь? Должны ли дети, начиная с 6-х классов, знать основы законов и такие понятия, как герб, флаг и Конституция? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор».
Серьезнейшей ошибкой считает такое решение министерства просвещения педагог, преподаватель и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. В свое время она преподавала в школе историю и обществознание, участвовала в составлении федеральных учебников по этому предмету и была экспертом по проверке ЕГЭ по истории и обществознанию. Она не согласна с мнением, что в 6–8 классах дети не способны понять этот предмет. По ее убеждению, все зависит от преподавания.
Директор гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова напомнила, что изначально этот предмет предназначался для учеников 10-11 классов, так как включал в себя такие сложные для детского понимания понятия, как право, экономика и основы государственности, поэтому такое изменение учебного плана считает правильным.
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов согласен с мнением Татьяны Фомченковой о том, что ученики 6-7 классов вряд ли понимают те сложные процессы и явления, которые описаны в предмете «Обществознание», но 8-11 класс — это уже другое дело.
Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы "Патриот"» Анатолий Мультах тоже считает, что обществознание является очень важным предметом для школьной программы и учеников, он описывает жизнь, а жизнь надо знать, поэтому убирать его ни в коем случае нельзя.
Депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук Андрей Маковский отмечает, что обществознание — это один из самых нужных предметов гуманитарного направления, как история и русский язык. Но то, что его хотят убрать из программы 6–8 классов, считает весьма логичным: в таком возрасте у детей еще нет как такового понимания финансовой и правовой системы, да и самого понятия «общество», отмечает депутат.
Так же, как и все наши предыдущие спикеры, член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области, председатель Совета регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова отмечает важность обществознания для учеников. Она не считает, что у учеников среднего звена есть проблемы с пониманием предмета, ведь все учебные пособия пишутся под их возраст.
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова традиционно для выпусков «Дневного дозора» представляет две точки зрения — свою и ребят из школьного учебного самоуправления и Детсовета. По ее личному мнению, обществознание формирует у учеников основы правовой грамотности, развивает критическое мышление и понимание различных социальных процессов, поэтому убирать этот предмет из программы 6-7 и 8 классов не надо. Что же касается детского мнения... Многие ребята отметили, что при всей сложности предмета, именно он помог им определиться с будущей профессией.
На сегодняшний день, действительно, большое количество выпускников выбирают обществознание как предмет для сдачи ОГЭ или ЕГЭ, и то, что к такому предмету можно подготовиться за год или за два, вызывает сомнения.
По итогам сегодняшней программы мы увидели срез мнений. Часть наших комментаторов недовольна отменой курса обществознания для учеников средней школы. Вторые же считают, что отмена предмета для детей 6-8 классов — решение весьма рациональное.
Если мы хотим, чтобы у нас было большое количество просвещенных граждан, которые понимают, в какой стране и в каком обществе они живут, когда они понимают свои гражданские права и их отстаивают, то предмет нужно оставить в образовательной программе, а вот решение министерства просвещения оставляет желать лучшего.
Александра Братчикова