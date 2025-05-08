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Обществознание уберут из школьной программы для 6 и 7 классов

Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в восьмом-одиннадцатых классах, рассказали в Минпросвещения.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятого-одиннадцатых классов», — уточнили в ведомстве.

Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

По словам директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы, учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам, чтобы не только идти в ногу со временем, но и создавать качественные условия для быстро развивающейся системы общего образования.

«Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся», — отметила эксперт.

Она уточнила, что, в частности, речь идет о не столько предметных, сколько метапредметных результатах, особенно в период введения новых учебных дисциплин, пишут РИА Новости.