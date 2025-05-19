Общество

Обществознание стало самым популярным ЕГЭ по выбору в Псковской области

Обществознание стало самым популярным ЕГЭ по выбору в Псковской области в 2025 году. Его планируют сдавать 1212 выпускников, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию региона.

ЕГЭ по профильной математике планируют сдавать 1050 участников основных дней основного периода сдачи ЕГЭ, по базовой математике - 1464 ученика, русскому языку – 2514, биологии – 513, химии – 306, английскому языку – 213, немецкому языку - 10, китайскому языку - 2, французскому языку – 1, физике – 450, обществознанию – 1212, литературе – 155, географии – 70, информатике – 354, истории – 404 участника.

Добавим, основной период ЕГЭ в Псковской области начнется 23 мая экзаменами по истории, литературе и химии. Всего в основной период проходить аттестацию будут 2 681 человек. Для проведения экзаменов в регионе подготовлено 42 пункта, в том числе 35 пунктов в образовательных организациях, 2 пункта на дому и 5 в учреждениях исполнения наказания. 35 пунктов оборудованы системами онлайн-видеонаблюдения, в остальных пунктах будет вестись видеозапись экзаменов.