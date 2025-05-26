Общество

Почти 2 тысячи случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области

С 19 по 25 мая выявлено 1997 случаев ОРВИ в Псковской области. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 60,5%. В городе Пскове зарегистрирован 751 случай ОРВИ, или 37,6% от общего количества по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты один класс в общеобразовательной школе, одна группа в детском дошкольном учреждении.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрирован 41 случай, или 7,06 на 100 тысяч населения.