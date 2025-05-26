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Общество

Почти 2 тысячи случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области

27.05.2025 16:55|ПсковКомментариев: 0

С 19 по 25 мая выявлено 1997 случаев ОРВИ в Псковской области. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 60,5%. В городе Пскове зарегистрирован 751 случай ОРВИ, или 37,6% от общего количества по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты один класс в общеобразовательной школе, одна группа в детском дошкольном учреждении.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрирован 41 случай, или 7,06 на 100 тысяч населения.

«При появлении любых симптомов недомогания, ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Родителям стоит пристально следить за самочувствием детей. Малейшие признаки недомогания – повод оставить ребенка дома», - напомнили в Роспотребнадзоре. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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