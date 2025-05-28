Общество

«Дневной дозор»: Можно ли искоренить мат повышением штрафов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему борьбы с ненормативной лексикой в обществе посредством увеличения штрафов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В Госдуме рассмотрят предложение увеличить штрафы за мат. Такую инициативу о штрафных санкциях за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете планируют рассмотреть на межфракционной думской комиссии по защите русского языка.

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Депутаты отметили, что обсуждение вопроса «наказаний за мат» было очень бурным, но многие не обратили внимание на основные аспекты, ведь главная идея — не штрафы, а защита русской словесности и культурных прав граждан. Напомним, в России запрещено материться в общественных местах, ругаться в СМИ, использовать ненормативную лексику в рекламе и кино. Диапазон штрафов и других санкций за брань в общественном месте очень широкий. Самый дешевый способ — выругаться на улице в отношении неодушевленного предмета (штраф 500 рублей), самый суровый — за оскорбление матом чувств верующих (можно сесть в тюрьму). В целом материться нельзя в любых общественных местах, будь то парк, кинотеатр или церковь. Если кому-то это не понравится, то они могут вызвать полицию, которая выдаст штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей, и есть шанс получить 15 суток ареста по статье «Мелкое хулиганство». Штраф в случае с данной инициативой — лишь заградительная мера. Это значит, что наказание в таком виде — основная форма пресечения нарушения. Основа инициативы состоит в том, чтобы не наказать кого-то одного «на пустом месте», а защитить тех, кто становится по сути жертвой чужих нарушений.

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Борьба с ненормативной лексикой — это вопрос многовековой, исторически наказания за нецензурную брань были всегда, а сквернословие считалось преступлением, и Иван Грозный проводил антиматерную пропаганду по всей стране, и Петр Первый боролся с матерщинниками прижиганием языка, но, как мы видим, мат никуда не исчез, а, наоборот, приобрел новые очертания. Возникает вопрос, а можно ли вообще как-то побороть бранную речь и способны ли на это штрафы? Общественная дискуссия на эту тему идет уже не первое десятилетие. Одни считают, что мат — это неотъемлемая часть русского языка, он его не только не портит, а, наоборот, позволяет делать речевые обороты более красочными. Вторая категория утверждает, что бороться с инфернальной лексикой все же нужно, но штрафами делу не поможешь, нужно воспитывать культурных людей, а это процесс долгий и трудоемкий. Третья категория наиболее радикальная, они считают, что места бранной лексике в нашем обществе нет, с ней надо бороться всеми возможными способами, ведь это такое же преступление, как и хулиганство в общественных местах. А кто-то думает, что, может быть, наказывать и правильно, но вопрос в правоприменительной практике. Законов у нас много, но не все они работают так, как нам хотелось бы. В связи с этим возникает ряд вопросов.

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Все-таки мат — это неотъемлемая часть русского языка или же бич нашего общества? Не нарушает ли запрет на подобные выражения права человека? Помогут ли штрафы в борьбе против инфернальной лексики или же это очередная полумера? Ответы на эти вопросы мы будем искать в программе «Дневной дозор».

Подобный законопроект в нашем регионе разработал и выступил с инициативой о повышении штрафов за ненормативную лексику среди подростков депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак. Этот законопроект будет рассматриваться на июньской сессии Псковского областного Собрания депутатов. Но штрафные санкции, по его мнению, это только часть мер по борьбе против мата.

«Можно ли справиться с проблемой нецензурной лексики с помощью штрафов? Разумеется, нет. Это лишь один из методов, который следует применять для борьбы с этой эпидемией. Существует даже поговорка: "Я не ругаюсь матом, я на нём разговариваю". Когда мы проходим мимо группы молодых людей, которые находятся на фудкорте в супермаркете, можно услышать, как они общаются на матерном языке. Разумеется, это не соответствует норме, поэтому я полагаю, что необходимо разработать комплекс мер для предотвращения подобных ситуаций. Это также должно быть отражено в работе средств массовой информации. Только комплекс мер позволит решить проблему. Он, возможно, не является неотъемлемой частью языка, по крайней мере, мне не хотелось бы так думать. Однако то, что происходит, безусловно, вызывает у меня, знаете ли, неприятные чувства, особенно когда молодой человек ругается при девушке. Откровенно говоря, это вызывает у меня дискомфорт. Хотя, будучи тесно связанным со строительной сферой, я часто слышу нецензурную брань. Однако это происходит между взрослыми мужчинами на закрытой строительной площадке, что отличается от брани в общественных местах, особенно в присутствии женщин или детей. Лично меня это просто коробит».

Скептически относится к идее борьбы с матом штрафами председатель комитета Псковского областного Собрания по законодательству Алексей Севастьянов. Он привел аналогию с горбачевской борьбой с алкоголизмом в стране и напомнил, что в 1985 году в борьбе против алкоголизма было уничтожено больше виноградников, чем за годы Великой Отечественной войны, но никаких результатов достигнуто не было, нужно делать выводы и учиться на своих ошибках.

«Мат был всегда, однако раньше люди говорили на нем шёпотом. Сейчас проблема существует, и вопрос не только в штрафах. Это лишь одна из мер, которая, на мой взгляд, не является ключевой. Дело в культурном состоянии общества. Мы знаем, что русский язык богат и можно подобрать другие слова. Я не идеализирую ситуацию, но давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. Кто будет регистрировать нарушения и выписывать штрафы? В каких случаях это будет происходить? Если мы примем закон и поднимем штрафы, то под него попадут только самые глупые люди, которые и так могли бы нарушить правила. Чтобы общество вернулось к прежнему уровню культуры речи и сократило использование мата, нужно работать над этим на разных уровнях: в семье, в обществе и в окружении. В школе нам с детства объясняли, что красиво, а что нет. Боялся сказать своему сверстнику слово "дура" даже в присутствии взрослых. А сейчас это слово уже воспринимается как литературное».

Как пояснил протоиерей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы (с Пароменья), руководитель отдела Псковской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами Алексей Воронюк, для Русской православной церкви употребление бранных слов считается грехом. Штрафные санкции в борьбе с матом могут иметь положительный результат для тех, кто не верит в Бога, люди же верующие могут бороться со сквернословием путем поста.

Фото: кафедра философии и теологии ПсковГУ

«Для христиан пост — это способ развить самоконтроль. Он помогает сдерживать эмоции, избегать резких высказываний и выражать чувства более сдержанно и корректно. Для человека, который не является верующим, конечно же, будут очень эффективны именно штрафы, потому что человек лучше всего понимает язык наказаний. Особенно человек, который не имеет тормозов и думает, что ему всё можно. Ругаться — это неприлично в любом обществе. Пора бы это снова признать нормой. Если вам нужно, вы можете это сделать наедине. Но в общественных местах это неприемлемо. Чтобы изменить ситуацию, нужны штрафы».

Мат был, есть и будет, это такой пласт русского языка, считает журналист, кандидат филологических наук Александр Донецкий, а вот законы о цензуре и запрете мата весьма парадоксальны и двусмысленны.

«Мне кажется, что с матом стоит бороться только в общественных местах. То есть там, где много людей. Это выглядит иногда довольно неприлично, когда кто-то начинает очень громко ругаться матом. Но для этого существуют, по-моему, отдельные статьи в Уголовном кодексе: мелкое хулиганство. Я не понимаю, зачем еще какие-то законы вводить или какие-то ужесточения, они и так существуют. А что касается бытового использования ненормативной лексики, это выбор каждого. Матерная лексика — это, разумеется, очень живой пласт русского языка. Зачем его запрещать, я не очень понимаю. Есть мысли, которые вне мата, собственно говоря, и выразить нельзя. Люди разговаривали, разговаривают и будут разговаривать матом, потому что им это удобно и приятно. У нас были какие-то законы, запрещающие иностранную лексику. Вы заметили, что что-то изменилось с употреблением иностранных слов? Как на самом деле действуют такие законы?»

Сложной и неоднозначной ситуацию с борьбой против инфернальной лексики считает художественный руководитель Псковского театра драмы, Заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. Сам он не является сторонником матерной брани, и ему очень неприятно слышать мат, особенно со стороны молодёжи и со стороны девушек, но как бы то ни было, мат — это часть нашего языка уже на протяжении столетий, и бороться с ним штрафами бессмысленно.

«Решение проблемы может быть найдено в двух направлениях: с точки зрения религиозных убеждений, которые категорически не приемлют и отвергают это явление, и с точки зрения социальных и речевых аспектов. Грубо говоря, если ты на улице ругаешься матом или в быту, то ты жлоб. Если таким путем идти, наверное, с этим как-то можно бороться. А путем штрафов и запретов это всё нереально. Уже в советское время и штрафовали, и запрещали, и прочее, но, собственно, всё живо и, как вы знаете, расцветает. Тем более, что скрывать, есть довольно много разнообразных произведений культуры, которые включают в себя матерную брань, но поскольку это часть нашего языка, это часть некоторых социально-речевых особенностей людей, иногда для раскрытия каких-то ситуаций даже в культуре я не вижу противопоказаний к мату. Смотря кто это и как это употребляет».

Победительница областного этапа конкурса «Учитель года России-2025», педагог средней общеобразовательной школы №2 города Пскова, преподаватель русского языка и литературы Марианна Савина тоже выступает против мата, но также, как и Алексей Севастьянов, убеждена, что штрафы — это полумера, а для результата нужен комплекс мер.

«На мой взгляд, бороться с матом путем штрафов возможно, но эффективность такого подхода зависит от множества факторов, это нужно учитывать. Штрафы могут быть одним из инструментов, но не панацеей. А более эффективным подходом к борьбе с матом может быть просвещение и воспитание в образовательных учреждениях и на предприятиях, повышение культуры общения в целом. На мой взгляд, мат разрушает силу воли. Если человек ругается матом в обществе, он себя не может контролировать. А контроль — это основная черта самовоспитания. Я считаю, что мат — это неуважение к окружающим, и самооценка человека, ругающегося матом, падает, он может этого не осознавать».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов относится к мату крайне негативно и напоминает, что использование нецензурной лексики в общественных местах нарушает культурные права человека.

«Поскольку право на использование русского языка — это сфера культурных прав человека и гражданина, оценивать данную законодательную инициативу, конечно, возможно. На мой взгляд, использование ненормативной лексики или непереводимого народного фольклора в общественных местах, в общении между коллегами по работе или службе, а уж тем более в семье, когда общаются дети и взрослые, недопустимо. Мне кажется, культурный человек в общении сможет обойтись без ненормативной лексики, он сможет найти нужные слова и без использования этих выражений. Иван Сергеевич Тургенев не просто так писал, что русский язык — это язык великий, могучий, правдивый и свободный. Чтобы описать то или иное событие, действие - в нашем языке существует множество слов ярких, емких и звучных. Бедность словарного запаса как раз и порождает использование ненормативной лексики. К сожалению, в последние годы мы видим, что даже отдельные деятели культуры, которые должны сами бороться за чистоту русского языка, приносят его на театральные подмостки, вкладывают в уста своим героям в кинофильмах. Я уже не говорю про отдельных музыкальных исполнителей, которые использование ненормативной лексики сделали коньком своих песен и программ. Всё это не идет на пользу русскому языку. Его применение в нашем обществе делает язык беднее, и мы забываем многие слова, которые выражают наши чувства и эмоции, дают точное определение тем или иным событиям или явлениям. Поэтому даже в последние годы мы видим отчетливо, как косноязычно излагаются многие законы и нормативные акты. Всё это от плохого знания русского языка. Можем ли мы побороть штрафами использование нормативной лексики в общественных местах, думаю, только отчасти. К этому вопросу, я уверен, нужно подходить комплексно, поэтому еще важно удалить ненормативную лексику из других публичных сфер нашей жизни».

Русский язык — самый богатый и разнообразный в мире, и «беднеет» он как раз в тех ситуациях, когда молодежь повсеместно заменяет уже 80% своей повседневной разговорной речи на 5-10 слов в разных матерных формах. О том, что ненормативная лексика уже плотно укоренилась в нашей речи, говорил на прошлогоднем заседании Совета по поддержке русского языка даже Владимир Путин, по его словам, «мат — это, к сожалению, тоже часть нашего языка». Вот и часть наших спикеров придерживается такого же мнения. Сегодня прозвучали и мнения тех, кто к мату относится крайне негативно, но все наши спикеры пришли к выводу о том, что штрафами мат не искоренить, это, скорее, очередная законодательная полумера, которая без дополнительных, комплексных усилий в различных сферах ничего изменить не способна.

Александра Братчикова