Общество

В Госдуме рассмотрят предложение повысить штрафы за мат

Инициативу об увеличении штрафов за использование мата в общественных местах и интернете могут рассмотреть на межфракционной думской комиссии в весеннюю сессию, сообщил депутат Госдумы Александр Аксёненко («Справедливая Россия - За правду»).

«Рассчитываю, что до конца этой сессии внесем данную инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии в Госдуме по защите русского языка», - приводит слова Аксёненко РИА Новости.

Аксёненко отметил, что обсуждение вопроса «штрафов за мат» было очень бурным, но многие не обратили внимание на основные аспекты, ведь главная идея - не штрафы.

«Штраф в данном случае - лишь заградительная мера. Это значит, что наказание в таком виде - основная форма пресечения нарушения», - заявил он.

Депутат Госдумы уточнил, что основа инициативы состоит в том, чтобы не наказать кого-то одного «на пустом месте», а защитить тех, кто становится по сути жертвой чужих нарушений.

Аксёненко добавил, что нынешнее законодательство не дает возможности оградить от нецензурной брани маму с ребенком в кафе или на детской площадке, и пока грубиян не полезет с кулаками, никакого воздействия на него фактически невозможно оказать.

По его словам, мат становится нормой жизни: не единичным выражением недовольства из-за упавшей на ногу батареи, как многие стали говорить, а нормой речи, когда в разговоре у многих нецензурные слова заменяют обычные связки в предложениях, используются вместо всех подряд слов и выражений. Депутат Госдумы считает, что в таком виде речь откровенно задевает и мешает людям, говорящим «чисто».

«Многие стали доказывать, что "обеднеет язык", что "задета культурная составляющая". Но, простите, русский язык - самый богатый и разнообразный в мире, и "беднеет" он как раз в тех ситуациях, когда молодежь повсеместно заменяет уже 80% своей повседневной разговорной речи на 5-10 слов в разных формах. О какой культуре здесь речь?» - сказал парламентарий.

По его мнению, необходимо понимать, что в данном случае особенно очевидно: там, где кто-то «защищает свое право говорить матом», он же нарушает права других людей находиться в общественных местах, от этого самого мата свободных.

Отдельно Аксёненко отметил, что с предложением ограничить каким-либо образом использование мата в общественных местах не единожды выступали многие общественные деятели, и в январе его озвучил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также об этом говорил и президент России Владимир Путин.

Депутат ГД сообщил, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании межфракционной комиссии по защите русского языка.

Он подчеркнул, что то, какие конкретно нормы будут в итоге приняты, как будет происходить отслеживание исполнения этих норм, а также конкретные суммы штрафов будет обсуждаться, в том числе с различными «профильными» сообществами: специалистами-филологами, русоведами и так далее.

Ранее в апреле Аксененко сообщил журналистам о планах вынести на рассмотрение межфракционной комиссии Госдумы РФ инициативу о увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах, интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий.

Уточняется, что речь идет об увеличении штрафов до 10 и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц. Он сообщил, что инициатива также касается и устранения пробела в законодательстве, когда организаторы различных массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, которых они привлекают для шоу и которые в свою очередь используют ненормативную лексику.

В настоящее время за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, в КоАП России есть статья 20.1 «Мелкое хулиганство». Административный штраф по ней составляет от 500 до 1 тысячи рублей.