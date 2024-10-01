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Общество

Город Дно утратил статус самого матерящегося в России

08.10.2024 09:54|ПсковКомментариев: 0

Город Дно Псковской области утратил титул самого матерящегося города в России. В 2024 году это звание завоевала Москва, следует из ежегодного исследования Digital-агентства «Интериум».

В текущем году эксперты агентства отметили значительные изменения. По сравнению с прошлогодними результатами, рейтинг лидеров по количеству нецензурных выражений пополнили мегаполисы и крупные города, которые вытеснили менее населённые пункты, ранее занимавшие верхние строчки.

Москва возглавила рейтинг самых матерящихся городов России. Столичный индекс составил 988,86, что позволило ей занять первое место. Санкт-Петербург расположился на втором месте с индексом 503,86, а на третьем оказался Новосибирск с индексом 126,86.

В пятёрку лидеров также вошли: Краснодар (122,57) и Ростов-на-Дону (116,14). Екатеринбург занял шестую строчку с индексом 115,57, за ним следуют Челябинск (95,71), Красноярск (92), Нижний Новгород с индексом 80,86. 

Специалисты агентства «Интериум» сделали выводы на основе мониторинга социальных сетей, блогов и мессенджеров. Несмотря на то, что количество упоминаний нецензурной лексики в онлайн-пространстве остается высоким, отмечается дальнейшее снижение её частоты. В 2024 году количество мата уменьшилось на 7,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Интересно отметить, что лидером рейтинга в 2023 году был город Дно Псковской области, как и предыдущие три года, однако его позиции в 2024 году были смещены: жители перестали указывать его в графе «Место проживания» и стали больше упоминать крупные мегаполисы.

«Сейчас можно наблюдать тенденцию к снижению популярности ироничных профилей в соцсетях. Это может быть связано с увеличением доли людей, которые более осознанно ими пользуются. К примеру, подростки-бунтари взрослеют и начинают переосмыслять свой облик (страницу) в соцсетях», - прокомментировал руководитель отдела мониторинга и аналитики Владимир Воронин.

Теги: #дно #мат
Источник: Псковская Лента Новостей
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